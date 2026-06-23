День балалайки, вдов и государственной службы ООН отмечают сегодня

Международный праздник музыкантов-народников, День балалайки, международный день вдов и день государственной службы ООН отмечают сегодня, 23 июня.

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Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Тогда праздник совпал сразу с двумя юбилеями: 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет с того момента, когда с балалайкой познакомился музыкант Василий Андреев. Именно он создал первый Национальный оркестр русских народных инструментов.

Праздник выходит за рамки одной страны: его отмечают не только в России, но и в других государствах — в Европе, Латинской Америке, Австралии, США, ЮАР, странах СНГ.

Изначально идею отмечать День вдов продвигал международный благотворительный фонд The Loomba Foundation, основанный Раджем Лумба. Для него дата имела личный смысл: 23 июня 1954 года его мать овдовела, но смогла самостоятельно вырастить семерых детей.

Первый неофициальный день провели в 2005 году. Позже инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН: в декабре 2010 года она приняла резолюцию № 65/189, которая официально закрепила 23 июня как Международный день вдов.

Цель — привлечь внимание к тяжёлому положению женщин и детей, оставшихся без мужской поддержки.

День государственной службы ООН также отмечают сегодня. Праздник учредили в 2003 году. 7 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 57/277. В документе подчёркивали: компетентная, прозрачная и подотчётная государственная служба играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. ООН призвала государства-члены в этот день проводить специальные мероприятия — чтобы показать, как госслужба влияет на жизнь людей, отметить вклад служащих и вдохновить молодёжь выбирать карьеру в госсекторе. дата выбрана не случайно.