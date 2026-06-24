В Новоржевском округе появится тепличный комплекс для выращивания сеянцев

Псковская область оказалась в числе первых регионов в РФ, где в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» начали выполняться мероприятия по строительству тепличного комплекса для выращивания сеянцев. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
По его словам, для регионов, которые попали в пилотный проект, стоит задача - реализовать все мероприятия в течение одного года.
Виктор Мусатов отметил, что большой тепличный комплекс строится в Новоржевском муниципальном округе. Он будет включать в себя тепличное хозяйство, площадки для закаливания. В теплицах будет выращиваться порядка полумиллиона сеянцев.
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