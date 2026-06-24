 
Общество

В Новоржевском округе появится тепличный комплекс для выращивания сеянцев

0

Псковская область оказалась в числе первых регионов в РФ, где в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» начали выполняться мероприятия по строительству тепличного комплекса для выращивания сеянцев. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

По его словам, для регионов, которые попали в пилотный проект, стоит задача - реализовать все мероприятия в течение одного года.

«В этом году заключен контракт. На мероприятия выделено порядка 34 млн рублей. Подрядчик определен, приступил к работам, и пока отставания от графика нет. Вся площадка подготовлена, нулевой цикл выполнен. Начали возводиться конструкции. Мы планируем, что объект будет завершен в сентябре этого года»,- сообщил министр.

Виктор Мусатов отметил, что большой тепличный комплекс строится в Новоржевском муниципальном округе. Он будет включать в себя тепличное хозяйство, площадки для закаливания. В теплицах будет выращиваться порядка полумиллиона сеянцев. 

«У нас в области это не первое тепличное хозяйство для выращивания материала с закрытой корневой системой. Но до этого они все были у коммерческих организаций. Считаю, что должна быть определенная подстраховка государства на случай неустойчивости бизнеса. Тепличный комплекс для региона очень важен», - отметил министр. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мусатов Виктор Юрьевич

Мусатов Виктор Юрьевич

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026