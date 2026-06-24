В Новоржевском округе появится тепличный комплекс для выращивания сеянцев

Псковская область оказалась в числе первых регионов в РФ, где в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» начали выполняться мероприятия по строительству тепличного комплекса для выращивания сеянцев. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

По его словам, для регионов, которые попали в пилотный проект, стоит задача - реализовать все мероприятия в течение одного года.

«В этом году заключен контракт. На мероприятия выделено порядка 34 млн рублей. Подрядчик определен, приступил к работам, и пока отставания от графика нет. Вся площадка подготовлена, нулевой цикл выполнен. Начали возводиться конструкции. Мы планируем, что объект будет завершен в сентябре этого года»,- сообщил министр.

Виктор Мусатов отметил, что большой тепличный комплекс строится в Новоржевском муниципальном округе. Он будет включать в себя тепличное хозяйство, площадки для закаливания. В теплицах будет выращиваться порядка полумиллиона сеянцев.