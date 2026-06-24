Площадь лесовосстановления в Псковской области в прошлом году составила порядка 6,3 тысячи га

Площадь лесовосстановления в Псковской области в прошлом году составила порядка 6300 га. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов на онлайн-брифинге в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

По словам министра, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» перед региональным ведомством стоят задачи обеспечения баланса лесного фонда, который выходит из-под рубок, и площадью лесовосстановления. «Для чего это делается? С одной стороны, лес выступает как экономический потенциал для развития лесопромышленного комплекса нашего региона. Но нельзя забывать, что лес — это еще и экологическое благополучие населения, которое проживает на территории региона», - заметил он.

В рамках нацпроекта в Псковской области реализуется целый комплекс мероприятий. «Есть мероприятия, которые для нас стали новыми. В частности, это создание объектов лесного семеноводства. Есть мероприятия, которые мы проводили и в рамках национального проекта «Экология» - оснащение лесопожарных формирований лесопопожарной техникой и оборудованием, лесовосстановление за счет средств федерального бюджета на площадях, которые не переданы в аренду, и за счет средств арендаторов - на арендованных участках», - рассказал он.

Виктор Мусатов напомнил, что ведение лесного хозяйства осуществляется по лесному плану региона, который разрабатывается на 10 лет. «Предвидеть развитие экономики на этот период непросто. Но те показатели, которые закладываются в лесной план, являются обязательными для исполнения. Цифры по лесовосстановлению по лесному плану в прошлом году перевыполнены на 105%», - уточнил гость студии.

По словам министра, в этом году площадь лесовосстановления еще больше — 6500 га. «В целом, мы должны этот план выполнить», - сказал он.