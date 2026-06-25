Свыше 120 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

За неделю с 15 по 21 июня в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратился 121 человек, в том числе 34 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 22 июня количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1233 человека) на 52% меньше, в том числе детей (337) – на 46,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1998 человек, в том числе детей – 509.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1166 клещей (за неделю 144), из них 1080 снятых с людей, 86 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/1080);

иксодовым клещевым боррелиозом – 27% (292/1080);

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,5% (27/1080);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,9% (10/1080).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза.

За январь-май 2026 года вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 4 269 человек, в том числе 209 детей, ревакцинировали 2 992 человека, в том числе 204 ребенка.