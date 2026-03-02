Сезон клещей-2026: как обезопасить себя

Ученые предупреждают: снежная зима помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей, а значит атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее. Клещи просыпаются при температуре от плюс 1 градуса до плюс 5. А активными они становятся при плюс 10. Если снег сойдет, и будет ранний прогрев - нападения голодных членистоногих на людей начнутся уже в апреле.

Подробности о том, как защититься и от клещей, и от болезней, которые они переносят, узнала Псковская Лента Новостей.

Ежегодно от этих неприятных членистоногих в Псковской области страдают и взрослые, и дети. Причем, количество случаев присасывания клещей исчисляется сотнями и тысячами. По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в прошлом году в медицинские организации региона по этому поводу обратилось 3134 человека, из них 803 ребёнка до 17 лет. Из-за теплой осени 2025 года клещи были активны до декабря.

«Чаще всего такие случаи происходили по месту жительства людей в сельских поселениях, в дачных товариществах, а также в лесу и в неорганизованных местах отдыха. По количеству обращений по поводу присасывания клещей лидеры – Псков, Великие Луки, Псковский, Пустошкинский, Невельский, Опочецкий, Печорский районы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Присосавшийся клещ - это не только неприятно, но и опасно. «Клещи – переносчики природно-очаговых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) и других. Клещевой вирусный энцефалит – наиболее опасная болезнь из перечисленных. В 25–30% случаев это заболевание имеет смертельный исход. Кроме того, часто развиваются тяжелые осложнения – параличи, снижения интеллекта, приводящие к инвалидизации переболевших людей», - отметили в пресс-службе.

На территории Псковской области регистрировали клещей, пораженных клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ) и иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Чаще остальных встречался боррелиоз.

Доставить живым!

Как вести себя в случае присасывания клеща? «Главное – не паниковать!» - отмечают в управлении Роспотребнадзора.

Первое, что нужно сделать - постараться как можно быстрее извлечь клеща, самостоятельно или обратившись в ближайшее медицинское учреждение. Чем быстрее снят клещ, тем меньше риск заражения.

При самостоятельном извлечении клеща специалисты рекомендуют постараться не повредить его. «Нужно захватить клеща пинцетом или петлей ближе к головке и плавно потянуть вверх. После этого обработать место укуса любым антисептиком - спиртом, йодом, дезинфицирующим гелем. Клеща поместить в плотно закрывающуюся емкость, положив туда ватку, смоченную водой, чтобы клещ не высох. Затем обратиться в лечебное учреждение и доставить туда клеща живым для исследования на различные инфекции. Это позволит своевременно провести экстренную профилактику.

В Пскове и Великих Луках будут открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

В Пскове:

- исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Гоголя, 21а, вход со двора,

- исследование на 4 инфекции (МЭЧ, ГАЧ, КВЭ, ИКБ) : ул. Гоголя, 17, 2 этаж.

В Великих Луках:

- исследование только на клещевой вирусный энцефалит: ул. Тимирязева, 9,

- исследование на 4 инфекции (МЭЧ, ГАЧ, КВЭ, ИКБ): Санитарный пер., 4.

«В случае обнаружения в клещах возбудителей инфекций нужно обратиться к врачу, чтобы получить соответствующую профилактическую терапию. Это позволит предотвратить развитие заболевания. Если не удалось сделать анализ или возбудители инфекций не обнаружены, необходимо быть очень внимательным к своему здоровью в течение месяца после укуса клеща. При изменении самочувствия (повышении температуры, покраснении в месте укуса и др.) следует обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща. Это даст возможность начать грамотное лечение и снизить риски опасных осложнений», - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

Еще не поздно

На сегодня существует прививка только от клещевого вирусного энцефалита. Как напомнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, открытию вируса клещевого энцефалита мир обязан нашему земляку – выпускнику Псковской губернской гимназии Льву Зильберу: «Эта захватывающая история родом из Советского Союза. В 1930-х годах на Дальнем Востоке стали поступать тревожные сообщения о странной болезни, поражающей жителей тайги (геологов, лесозаготовителей, военнослужащих), – заболевании с высокой температурой, параличами и смертельными исходами. Был организован экспедиционный отряд под руководством псковича Льва Александровича Зильбера - эпидемиолога, вирусолога, профессора. Ученые, врачи и лаборанты отправились в Хабаровский край, прямо в тайгу, в полевых условиях проводили наблюдения, ловили животных, насекомых, клещей, брали образцы, исследовали местных жителей – искали источник инфекции».

Именно тогда впервые был выделен вирус клещевого энцефалита, и стало понятно, что переносчиками болезни являются иксодовые клещи. Это открытие спасло множество жизней, позволив организовать профилактику и вакцинацию.

И сегодня вакцинация – наиболее эффективный способ защиты от вирусного клещевого энцефалита. Ее проводят круглогодично. В феврале и марте оптимальное время для подготовки к сезону активности клещей-2026.

Вакцинация против клещевого энцефалита рекомендована:

– жителям эндемичных районов, где распространено заболевание (к таким территориям относится и Псковская область);

– тем, кто планирует поездки в эндемичные районы;

– людям, чья работа связана с риском контакта с клещами – лесозаготовка, сельское хозяйство, работа в лесу;

– специалистам, работающим с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Псковской области, вакцинация от клещевого энцефалита проводится по двум схемам.

Основная: две прививки ставят в осенне-весенний период (ноябрь–март), через год ставят третью прививку. Далее следуют ревакцинации — прививка 1 раз в три года.

Экстренная (ускоренная): сокращается интервал между первой и второй прививками.

Проводится, как правило, перед сезоном в зимне-весенний период.

Ревакцинация проводится через 1 год после второй прививки, в последующем — каждые 3 года.

«Вакцинация от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь прививок. Вакцина приобретается за счет областного бюджета. В первую очередь вакцинируются граждане, входящие в профессиональные группы риска: лесники, геологи, охотинспекторы, военные, сотрудники МЧС, строители и дорожные бригады. В Псковской области закупается вакцина в соответствии с количеством профессионального контингента и в соответствии с количеством заявок от граждан», - пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

Прививками пренебрегать не стоит - у вакцинированных формируется мощная иммунная защита против клещевого энцефалита. «Даже если инфицирование произойдет, заболевание будет протекать намного легче, чем у непривитых людей, и, как правило, без осложнений. В Псковской области ежегодно встречаются единичные случаи заражения клещевым энцефалитом. Поэтому лучше всего обезопасить себя и вакцинироваться. Сделать это можно также за свой счет в Центре иммунопрофилактики Псковской областной инфекционной клинической больницы или приобретя вакцину самостоятельно и введя её в процедурном кабинете поликлиники», - рассказали в министерстве.

Тем не менее, важно понимать, что вакцина против клещевого энцефалита формирует иммунную защиту только против вируса, вызывающего конкретно это заболевание.

«Поскольку иксодовые клещи являются переносчиками и других болезней, например, клещевого боррелиоза, даже после введения всех положенных по графику прививок следует предпринимать защитные меры от укусов клещей», - отметили в ведомстве.

Как защититься?

- Надевать на прогулку в лес или парк светлую однотонную одежду, максимально закрывающую руки и ноги. Использовать головной убор или капюшон, а также обувь, полностью закрывающую ступни.

- Пользоваться средствами, отпугивающими клещей (репеллентами).

- Избегать контакта с травой и кустарниками, ходить по широким тропинкам.

- На прогулке осматривать одежду каждые 20-30 минут. После возвращения домой тщательно проверить все тело, включая волосистую часть головы и естественные складки (пах, подмышки, пупок, за ушами).

- Не допускать чрезмерного зарастания травой на дачном участке. Проводить акарицидную обработку участка.

Одним словом, если вы не планируете в весенне-летний сезон покидать «каменные джунгли», возможно, достаточно знать перечень неспецифических мер профилактики, но дачникам и любителям отдыха на природе лучше подумать о вакцинации от опасного заболевания, которое может испортить не только отпуск, но и жизнь. Тем более, для прививок сейчас самое время.

Светлана Синцова