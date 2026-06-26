На пляже в Великих Луках начался ремонт спортивной площадки

Ход благоустройства пляжной территории в Великих Луках проверили депутаты в ходе очередного контрольного выезда, сообщил депутат Великолукской городской Думы от «Единой России» Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Вместе с коллегой по депутатскому корпусу Юлией Ярышкиной проконтролировали ход благоустройства пляжной территории и обозначили ряд замечаний, требующих оперативного устранения», — прокомментировал Дмитрий Белюков.



Специалисты коммунальных служб приступили к работе над ошибками. В частности, начался ремонт спортивной площадки, состояние которой вызывало справедливые нарекания у жителей.

Ранее от партии «Единая Россия» в адрес администрации города было направлено соответствующее обращение с просьбой принять необходимые меры и устранить выявленные недостатки.

«Благодарим коммунальные службы за оперативную реакцию. Продолжим контролировать ход работ до полного устранения всех замечаний и создания комфортных условий для отдыха жителей и гостей города», — резюмировал Дмитрий Белюков.

Напомним, ранее на пляже в Великих Луках установили зонтики и новые лавки.