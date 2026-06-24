Зонтики и новые лавки установили на пляже в Великих Луках

Благоустройство городского пляжа в Великих Луках проверили депутаты в ходе очередного контрольного выезда, сообщил депутат Великолукской городской Думы от «Единой России» Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»
На пляже установлены зонтики и новые лавки, выполнена подсыпка песка на пляжной зоне, произведено выравнивание мачты, подсыпана опора фонаря для обеспечения устойчивости конструкции.
В ходе общения с жителями, находившимися на пляже, были также зафиксированы дополнительные предложения и замечания.
Граждане указали на необходимость установки урны рядом с беседками. В кабинках для переодевания скапливается песок — требуется установка защитных решёток перед входом, уверены горожане. Состояние газона требует улучшения, рассмотрена возможность дополнительной подсадки травы. В районе волейбольной площадки необходимо подсыпать и выровнять участок, где образовались ямы из-за проезда транспорта. Урны вдоль пешеходной дорожки требуют более надёжного крепления.
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