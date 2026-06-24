Зонтики и новые лавки установили на пляже в Великих Луках

Благоустройство городского пляжа в Великих Луках проверили депутаты в ходе очередного контрольного выезда, сообщил депутат Великолукской городской Думы от «Единой России» Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Сегодня вместе с коллегой по Великолукской городской Думе Юлией Ярышкиной работали на территории городского пляжа. После проведённой реконструкции ранее были зафиксированы отдельные замечания по благоустройству, подрядной организации были даны поручения по их устранению. В ходе повторного выезда часть работ уже выполнена, территория приведена в более надлежащее состояние», - пишет Дмитрий Белюков.

На пляже установлены зонтики и новые лавки, выполнена подсыпка песка на пляжной зоне, произведено выравнивание мачты, подсыпана опора фонаря для обеспечения устойчивости конструкции.

В ходе общения с жителями, находившимися на пляже, были также зафиксированы дополнительные предложения и замечания.

Граждане указали на необходимость установки урны рядом с беседками. В кабинках для переодевания скапливается песок — требуется установка защитных решёток перед входом, уверены горожане. Состояние газона требует улучшения, рассмотрена возможность дополнительной подсадки травы. В районе волейбольной площадки необходимо подсыпать и выровнять участок, где образовались ямы из-за проезда транспорта. Урны вдоль пешеходной дорожки требуют более надёжного крепления.