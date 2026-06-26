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Глава СК предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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Следственный комитет предлагал понизить возраст уголовной ответственности, но не нашел поддержки. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

Александр Бастрыкин отметил, что ведомство не нашло поддержки по этой инициативе, пишет ТАСС.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», - сказал он.

Это было сказано на фоне заявлений о росте числа террористических преступлений, совершенных подростками. Как отметил Бастрыкин, их количество в 2025 году выросло в 3 раза. В 2026 году Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам совершенных нападений подростков на учебные заведения.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет. 

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