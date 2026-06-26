Глава СК предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Следственный комитет предлагал понизить возраст уголовной ответственности, но не нашел поддержки. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

Александр Бастрыкин отметил, что ведомство не нашло поддержки по этой инициативе, пишет ТАСС.

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки», - сказал он.

Это было сказано на фоне заявлений о росте числа террористических преступлений, совершенных подростками. Как отметил Бастрыкин, их количество в 2025 году выросло в 3 раза. В 2026 году Следственный комитет возбудил восемь уголовных дел по фактам совершенных нападений подростков на учебные заведения.

Сейчас уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а по некоторым тяжким статьям — с 14. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста уголовного наказания за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.