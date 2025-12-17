Блоги / Константин Калиниченко

Что не так с российской школой?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

В понедельник 15-летний школьник напал на учительницу в Петербурге, во вторник – нападение и убийство такого же 15-летнего подонка в подмосковной школе. Звенья одной цепи или случайное совпадение во времени?

Я, знаете ли, не специалист в области психологии, понятия не имею, как нужно охранять школы и разговаривать с подростком-тихушником, который подозрительно молчит, смотрит на мир озлобленным волчонком и рисует в тетради руническую символику. Понятия не имею, как предотвращать школьное насилие, и как правильно настраивать рамку-металлодетектора на входе. Я – обыватель и налогоплательщик. Я, в конце концов, хочу простого и понятного – порядка в разных сферах жизни общества и компетентности исполнителей. И я так рассуждаю: если два дня подряд в разных школах страны незнакомые между собой ученики пытаются пролить кровь и истребить ни в чем не повинных людей, то что-то не так в школьном королевстве.

Смотрите также Подросток с ножом устроил нападение на школу в Подмосковье

Поэтому я просто буду задавать нериторические вопросы, на которые властям неплохо бы найти вразумительные ответы. Поехали.

1. Что там с рамками-металлодетекторами? В них же видели панацею после предыдущих школьных побоищ. Так и что? Сработала в этот раз? Или нет? Или они вообще отключены, потому что писк раздражает? Или звенит, но все привыкли и не замечают? Как, в принципе, ученик с ножом кинжального типа свободно прошел в школу?

Вот тут мне коллеги, родители школьников, подсказывают, что эти рамки – натуральное посмешище. Всем на них плевать, потому что они совершенно бесполезны. Дети приходят в школу к началу уроков примерно в одно время – как вы себе представляете внимательный досмотр нескольких сотен учеников? А «звенит» там чуть более, чем все – от смарт-часов и пряжек ремней, до супинатора в туфле и «косточек» лифчика взрослеющей старшеклассницы. Если «трясти» каждого, они до вечера проходить будут. Рамки-металлодетекторы – это профанация, дамы и господа. Простите, что сам ответил на свой вопрос.

2. Что с охранниками? Раньше, как мы помним из прежних скулшутингов, была проблема, что типичный охранник российской школы — бабушка-вахтер, старушка-божий одуванчик, без навыков, спецсредств и физических сил. Нам говорили, что с бабушками, в этом смысле, покончено. Так и что? Кто сегодня охраняет наши школы? Говорят, профессиональные ЧОПы и обученные охранники, школы за это дело немалые деньги платят. Но, если охранник не в состоянии обезвредить 15-летнего, простите, дрища, то на кой черт такая охрана школе?

3. Какова компетенция школьного охранника? Это боец или что? У него есть право стрелять на поражение? На опубликованных видео вчерашней резни в подмосковной школе мы видим, что он постфактум пытается вмешаться, когда злодей уже вовсю размахивает ножом. Где ж ты раньше был, мил человек? Или школьный охранник — это про проверку «сменки» и доплату к пенсии?

4. Что с хваленым социально-психологическим тестированием, на которое, как мне известно, детей загоняют добровольно-принудительно? Которое по задумке должно риски деструктивного поведения выявлять. Так выявляет или нет? Если выявляет, что с этим дальше делают? Есть у школы полномочия как-то работать с деструктивным учеником? Есть ли желание, ресурсы, компетентные специалисты? Или, дай бог, родителям сообщили, типо, «у вашего по тесту выходит, что он не как все»? Или эти тесты – чушь собачья, которая не позволит даже профессиональному психиатру отличить обычного школьника от параноика?

5. А что же современная коммуникация? Не секрет, сегодня чихнуть нельзя, чтобы об этом через час не знали полсотни близких и посторонних. Неадекват Тимофей К., как известно, накануне распространил какой-то манифест – вероятнее всего, унылое графоманское дерьмо, но кто-то же прочитал. И ни у кого не шевельнулось, что, возможно, наш Тимофеюшка – не просто идиот, а опасный идиот? Всем пофиг? Или современные школьники вообще не коммуницируют с предками дома? А предки что? Не до отпрыска? Усталость на работе и все такое? Вроде, не колется, не залетела, татуху на лбу не набил, простите, не трахается с двумя одновременно и даже порой дома ночует – и слава богу? У ребенка страница ВКонтакте напоминает методические рекомендации Ку-клукс-клана по истреблению «вредных пород человечества», на самом видном месте дома лежит каска с нацистской символикой, а вам, дорогие родители, это не кажется странным? Ах, вы тупо не в теме? Чадо не делится подробностями, замкнутое растет, но что тут такого, право? А если что, так «классная» вызовет в школу, там и узнаем, если есть, что узнавать?

6. Чем вообще живет современная российская школа? Какая у нее, извините за пафос, миссия? Обучает и воспитывает? Или занимается очковтирательством? Общается с учениками честно, откровенно и на актуальные для них темы? Или лицемерно и фарисейски избегает главного, лишь бы не заплыть за многочисленные свежерасставленные буйки? «Разговоры о важном» – они действительно о важном? Для кого – для человека, который растет и познает мир, или для аккуратненького отчета в местное «Гороно»? Чтобы там, значит, умилились душеспасительности речей педагога и лояльности контингента?

7. И это… А делать-то что будете? Нельзя ведь не отреагировать. А рамки везде стоят, заборы вокруг школ напоминают бастионы средневекового замка. Охранники, опять же. Накажете директора, что не обеспечил? Охранную фирму оштрафуете? Запретите пару-тройку игрушек-стрелялок и признаете движение No Lives Matter экстремистским? Обвините во всем западные ценности?

В очередной раз мы сможем убедиться: в России так и не научились пока работать с проблемами на упреждение. Зато навык «бить по хвостам» доведен до автоматизма и совершенства. Как что-то такое случается, тут же начинается чиновничье броуновское движение — собираются комиссии, рабочие группы, звучат требования усилить работу, рассылают в подведомственные учреждения методички. Проводят проверки, некоторых наказывают. И обязательно кто-то берет на контроль. Что берет? Да какая разница — звучит зато убедительно. Ни капли не сомневаюсь, что в областном правительстве вчера тоже какое-нибудь совещание на этот счет собрали — силовики, сфера образование, контрольное управление… Будут усиливать работу, конечно же. «Рамки», наверное, пойдут проверять. Классика — делать что-то же надо, а толком непонятно, что именно.

Общественная палата РФ, например, предлагает запрещать соцсети подросткам до 16 лет. Кстати, почему до 16-ти? Потому что поножовщину устроил 15-летний? 16 лет — это, на минуточку, 10-й класс. У него уже 2 года к этому времени есть паспорт и уголовная ответственность, а вы за него хотите решать, иметь ему страницу в ВК или не иметь? Ну ок, помогай господь, как говорится. Мне как-то даже неудобно говорить, что эти ваши блокировки они обходят легко и непринужденно, на зависть многим олдам. Остальные просто не знают, что современная школота вообще не имеет проблем с обходом барьеров, новые изобретения обойдет столь же легко. Контент они будут потреблять тот, который им интересен, а не в то, что старенькие дяди и тети им «с высоты своего опыта» рекомендуют. Так уж устроен растущий организм в подростковом возрасте.

Смотрите также В России предложили ввести допуск к соцсетям только с 16 лет

Но я думаю, что это все будет очередной профанацией. Проблема, по-моему, в том, что дети с определенного возраста воспринимают школу как тотально враждебную среду. Как систему бессмысленного ограничения их прав и свобод. Как центр лжи и лицемерия. Можно прогнуться, можно сопротивляться, но никаких позитивных реакций.

И если правы те, кто считает, что школа – это зеркало государства, что ж, тогда плохи наши дела.

Константин Калиниченко