Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Тридцать мастеров и одна ёлка
До нового года не трогать!
Работа в «Россети Северо-Запад»
Почему такие желтые?
РКО и эквайринг в ПСБ
Атлас здоровья ЛОНГРИД
ESG-активность на Некрасова
в «СтругановЪ»
Господин Рейтингомер
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка
ПЛН-25: Вихри двадцатых
выбор настойчивых
Константин Калиниченко Публикаций: 427
17.12.2025 16:221 Что не так с российской школой? 11.12.2025 16:361 Дайте людям праздник! 09.12.2025 15:550 Реплика Константина Калиниченко: Зачем заблокировали Roblox? 04.12.2025 17:271 Во всем виноват подрядчик 27.11.2025 17:485 Предчувствие оттепели Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 11.12.2025 11:270 Интерактив: Груда песка на дороге 10.12.2025 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове 11.12.2025 12:564 Нету интернету 15.12.2025 18:020 Рейтингомер: безобразие на Советской, минус за решетку и новая уголовка в спорте 10.12.2025 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области
Блоги / Константин Калиниченко

Что не так с российской школой?

17.12.2025 16:22|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

В понедельник 15-летний школьник напал на учительницу в Петербурге, во вторник – нападение и убийство такого же 15-летнего подонка в подмосковной школе. Звенья одной цепи или случайное совпадение во времени?

Я, знаете ли, не специалист в области психологии, понятия не имею, как нужно охранять школы и разговаривать с подростком-тихушником, который подозрительно молчит, смотрит на мир озлобленным волчонком и рисует в тетради руническую символику. Понятия не имею, как предотвращать школьное насилие, и как правильно настраивать рамку-металлодетектора на входе. Я – обыватель и налогоплательщик. Я, в конце концов, хочу простого и понятного – порядка в разных сферах жизни общества и компетентности исполнителей. И я так рассуждаю: если два дня подряд в разных школах страны незнакомые между собой ученики пытаются пролить кровь и истребить ни в чем не повинных людей, то что-то не так в школьном королевстве.

Поэтому я просто буду задавать нериторические вопросы, на которые властям неплохо бы найти вразумительные ответы. Поехали.

1. Что там с рамками-металлодетекторами? В них же видели панацею после предыдущих школьных побоищ. Так и что? Сработала в этот раз? Или нет? Или они вообще отключены, потому что писк раздражает? Или звенит, но все привыкли и не замечают? Как, в принципе, ученик с ножом кинжального типа свободно прошел в школу?

Вот тут мне коллеги, родители школьников, подсказывают, что эти рамки – натуральное посмешище. Всем на них плевать, потому что они совершенно бесполезны. Дети приходят в школу к началу уроков примерно в одно время – как вы себе представляете внимательный досмотр нескольких сотен учеников? А «звенит» там чуть более, чем все – от смарт-часов и пряжек ремней, до супинатора в туфле и «косточек» лифчика взрослеющей старшеклассницы. Если «трясти» каждого, они до вечера проходить будут. Рамки-металлодетекторы – это профанация, дамы и господа. Простите, что сам ответил на свой вопрос.

2. Что с охранниками? Раньше, как мы помним из прежних скулшутингов, была проблема, что типичный охранник российской школы — бабушка-вахтер, старушка-божий одуванчик, без навыков, спецсредств и физических сил. Нам говорили, что с бабушками, в этом смысле, покончено. Так и что? Кто сегодня охраняет наши школы? Говорят, профессиональные ЧОПы и обученные охранники, школы за это дело немалые деньги платят. Но, если охранник не в состоянии обезвредить 15-летнего, простите, дрища, то на кой черт такая охрана школе?

3. Какова компетенция школьного охранника? Это боец или что? У него есть право стрелять на поражение? На опубликованных видео вчерашней резни в подмосковной школе мы видим, что он постфактум пытается вмешаться, когда злодей уже вовсю размахивает ножом. Где ж ты раньше был, мил человек? Или школьный охранник — это про проверку «сменки» и доплату к пенсии?

4. Что с хваленым социально-психологическим тестированием, на которое, как мне известно, детей загоняют добровольно-принудительно? Которое по задумке должно риски деструктивного поведения выявлять. Так выявляет или нет? Если выявляет, что с этим дальше делают? Есть у школы полномочия как-то работать с деструктивным учеником? Есть ли желание, ресурсы, компетентные специалисты? Или, дай бог, родителям сообщили, типо, «у вашего по тесту выходит, что он не как все»? Или эти тесты – чушь собачья, которая не позволит даже профессиональному психиатру отличить обычного школьника от параноика?

5. А что же современная коммуникация? Не секрет, сегодня чихнуть нельзя, чтобы об этом через час не знали полсотни близких и посторонних. Неадекват Тимофей К., как известно, накануне распространил какой-то манифест – вероятнее всего, унылое графоманское дерьмо, но кто-то же прочитал. И ни у кого не шевельнулось, что, возможно, наш Тимофеюшка – не просто идиот, а опасный идиот? Всем пофиг? Или современные школьники вообще не коммуницируют с предками дома? А предки что? Не до отпрыска? Усталость на работе и все такое? Вроде, не колется, не залетела, татуху на лбу не набил, простите, не трахается с двумя одновременно и даже порой дома ночует – и слава богу? У ребенка страница ВКонтакте напоминает методические рекомендации Ку-клукс-клана по истреблению «вредных пород человечества», на самом видном месте дома лежит каска с нацистской символикой, а вам, дорогие родители, это не кажется странным? Ах, вы тупо не в теме? Чадо не делится подробностями, замкнутое растет, но что тут такого, право? А если что, так «классная» вызовет в школу, там и узнаем, если есть, что узнавать?

6. Чем вообще живет современная российская школа? Какая у нее, извините за пафос, миссия? Обучает и воспитывает? Или занимается очковтирательством? Общается с учениками честно, откровенно и на актуальные для них темы? Или лицемерно и фарисейски избегает главного, лишь бы не заплыть за многочисленные свежерасставленные буйки? «Разговоры о важном» – они действительно о важном? Для кого – для человека, который растет и познает мир, или для аккуратненького отчета в местное «Гороно»? Чтобы там, значит, умилились душеспасительности речей педагога и лояльности контингента?

7. И это… А делать-то что будете? Нельзя ведь не отреагировать. А рамки везде стоят, заборы вокруг школ напоминают бастионы средневекового замка. Охранники, опять же. Накажете директора, что не обеспечил? Охранную фирму оштрафуете? Запретите пару-тройку игрушек-стрелялок и признаете движение No Lives Matter экстремистским? Обвините во всем западные ценности?

В очередной раз мы сможем убедиться: в России так и не научились пока работать с проблемами на упреждение. Зато навык «бить по хвостам» доведен до автоматизма и совершенства. Как что-то такое случается, тут же начинается чиновничье броуновское движение — собираются комиссии, рабочие группы, звучат требования усилить работу, рассылают в подведомственные учреждения методички. Проводят проверки, некоторых наказывают. И обязательно кто-то берет на контроль. Что берет? Да какая разница — звучит зато убедительно. Ни капли не сомневаюсь, что в областном правительстве вчера тоже какое-нибудь совещание на этот счет собрали — силовики, сфера образование, контрольное управление… Будут усиливать работу, конечно же. «Рамки», наверное, пойдут проверять. Классика — делать что-то же надо, а толком непонятно, что именно.

Общественная палата РФ, например, предлагает запрещать соцсети подросткам до 16 лет. Кстати, почему до 16-ти? Потому что поножовщину устроил 15-летний? 16 лет — это, на минуточку, 10-й класс. У него уже 2 года к этому времени есть паспорт и уголовная ответственность, а вы за него хотите решать, иметь ему страницу в ВК или не иметь? Ну ок, помогай господь, как говорится. Мне как-то даже неудобно говорить, что эти ваши блокировки они обходят легко и непринужденно, на зависть многим олдам. Остальные просто не знают, что современная школота вообще не имеет проблем с обходом барьеров, новые изобретения обойдет столь же легко. Контент они будут потреблять тот, который им интересен, а не в то, что старенькие дяди и тети им «с высоты своего опыта» рекомендуют. Так уж устроен растущий организм в подростковом возрасте.

Но я думаю, что это все будет очередной профанацией. Проблема, по-моему, в том, что дети с определенного возраста воспринимают школу как тотально враждебную среду. Как систему бессмысленного ограничения их прав и свобод. Как центр лжи и лицемерия. Можно прогнуться, можно сопротивляться, но никаких позитивных реакций.

И если правы те, кто считает, что школа – это зеркало государства, что ж, тогда плохи наши дела.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 143 человека
17.12.2025, 17:180 «Смотрящий» запрещенной группировки по Острову останется в СИЗО до 18 февраля 17.12.2025, 17:160 Марина Гаращенко: Жизнь должна быть не просто продолжительной, но и активной 17.12.2025, 17:100 Движение транспорта приостановлено в районе подземного перехода в Великих Луках 17.12.2025, 16:520 Свыше 30 км стратегически важных маршрутов обновили в Псковской области
17.12.2025, 16:470 Рекорд «ледяного чаепития» установили в Калужской области 17.12.2025, 16:450 Светлана Мельникова назвала самые значимые выставки псковского музея в 2025 году 17.12.2025, 16:450 Гдовича будут судить за выращивание конопли для личных нужд 17.12.2025, 16:340 В России планируют создать Федерацию настольных игр
17.12.2025, 16:330 Выставка иконописной школы «Киноварь» откроется в Пскове 17.12.2025, 16:221 Что не так с российской школой? 17.12.2025, 16:220 Станция водоочистки заработает в Порхове к началу 2026 года — Ксения Григорьева 17.12.2025, 16:200 Лицей и школу закрыли на карантин в Великих Луках
17.12.2025, 16:190 Судьям поручат учитывать дело Долиной при рассмотрении аналогичных споров 17.12.2025, 16:100 Псковская школьница вошла в электронный каталог «Перспективные кадры будущего» 17.12.2025, 16:020 На средства оповещения населения в Псковской области направят порядка 25 млн рублей 17.12.2025, 15:531 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о выгорании
17.12.2025, 15:370 «Тайна сибирского старца»: в Пскове состоится премьера «документалки» о Фёдоре Томском 17.12.2025, 15:330 Александр Братчиков: Псковские коммунисты и «яблочники» воздержатся от голосования за бюджет‑2026 17.12.2025, 15:280 Псковский музей готовится представить выставку о Плюшкине к своему 150-летию 17.12.2025, 15:180 Ролик псковского УМВД получил награду Международного фестиваля полицейского кино
17.12.2025, 15:150 Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями насчитали в Псковской области 17.12.2025, 15:111 Александр Козловский снял шар с мечтой юной псковички с «Ёлки желаний» в Госдуме 17.12.2025, 15:050 Как заботиться о здоровье в холодное время года, рассказали псковские врачи 17.12.2025, 15:030 РКН сообщил о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки
17.12.2025, 14:540 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах нацпроектов в сфере здравоохранения 17.12.2025, 14:520 Александр Братчиков озвучил ключевые параметры регионального бюджета на 2026 год 17.12.2025, 14:460 Изменения планируют внести в Избирательный кодекс Псковской области 17.12.2025, 14:390 Скидка 10% на плавленые сыры «Пушкиногорья» будет действовать неделю
17.12.2025, 14:370 Росгвардейцы задержали в псковском магазине похитителя алкоголя 17.12.2025, 14:330 Светлана Мельникова рассказала о вкладе Николая Фан-дер-Флита в развитие культуры и меценатства 17.12.2025, 14:240 Уплатить страховые взносы псковские ИП должны не позднее 29 декабря 17.12.2025, 14:180 К расходной части бюджета приходится подходить очень аккуратно – Александр Братчиков
17.12.2025, 13:580 Великолучанку задержали за попытку украсть из магазина 8 плиток шоколада 17.12.2025, 13:530 Проваливших экзамены псковичей зачислят на профподготовку по итогам 8 классов 17.12.2025, 13:450 Еще два учебных заведения Пскова закрылись на карантин 17.12.2025, 13:280 Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов на остановках общественного транспорта
17.12.2025, 13:270 Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года 17.12.2025, 13:141 Социальные выплаты планируют увеличить на 4% в Псковской области 17.12.2025, 13:100 Итоги нацпроектов в сфере здравоохранения подведет Марина Гаращенко в пресс-центре ПЛН 17.12.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым
17.12.2025, 13:010 Горящие даты новогодних корпоративов в ресторане «СтругановЪ» 17.12.2025, 13:000 Обновление порядка обеспечения жильем сирот поддержал соцкомитет Собрания  17.12.2025, 12:560 Псковский музей присоединится к всероссийской акции для детей и родителей 17.12.2025, 12:501 Только в 6 из 10 компаний Пскова пройдут новогодние корпоративы — опрос
17.12.2025, 12:490 Бюджет псковского фонда ОМС рассмотрел соцкомитет областного Собрания 17.12.2025, 12:430 Трижды проваливший экзамен по вождению москвич напал на инструктора с ножом 17.12.2025, 12:430 Псковские археологи завершили полевой сезон находкой глиняной свистульки 17.12.2025, 12:360 Принять областной бюджет на 2026 год с обновлёнными параметрами рекомендовал профильный комитет Собрания
17.12.2025, 12:360 Минпромторг предложил распространить маркировку на презервативы и филлеры 17.12.2025, 12:220 Ода зиме: в дни рождественских каникул «Михайловское» приглашает на камерные музыкальные вечера 17.12.2025, 12:200 В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое аналитическое оборудование 17.12.2025, 12:190 В Пскове открыли мемориальную доску в честь железнодорожника и воина Михаила Леднева
17.12.2025, 12:090 Появилось видео задержания 21-летней великолучанки за попытку диверсии 17.12.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 17.12.2025, 11:590 Забор на берегу озера Велино в Гдовском округе снесли по требованию прокуратуры 17.12.2025, 11:440 «Дом Советов» с Александром Братчиковым: Каким будет бюджет региона на 2026 год?
17.12.2025, 11:430 «Псковским тепловым сетям» пришлось применять экстренные меры по устранению аварий 17.12.2025, 11:350 МТС укрепила лидерство на рынке pLTE в 2025 году 17.12.2025, 11:230 Квартира горела на улице Звездной в Пскове 17.12.2025, 11:220 Не сдавшие ОГЭ псковские школьники смогут пройти профподготовку
17.12.2025, 11:200 Пыталовский суд начал рассматривать дело о покушении на сбыт наркотиков в Латвию 17.12.2025, 11:120 Четырех человек эвакуировали при возгорании мусора в Острове 17.12.2025, 11:110 Меры сокращения очереди на квартиры для детей-сирот обсудили в Собрании 17.12.2025, 11:060 За попытку диверсии 21-летняя великолучанка заключена под стражу
17.12.2025, 11:050 Пенсионерка скончалась при возгорании бани в великолукской деревне Малахово 17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 11:020 Женщина погибла при пожаре в Печорах из-за неосторожного курения 17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда
17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 17.12.2025, 10:550 Государственные и региональные награды вручил губернатор жителям Псковской области 17.12.2025, 10:520 Изменения в бюджет текущего года поддержал профильный комитет Собрания 17.12.2025, 10:470 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом жителей новгородского поселка Хвойная
17.12.2025, 10:420 Светлана Мельникова расскажет о музейных итогах в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM 17.12.2025, 10:351 Победителей конкурса «Лучший медицинский работник» наградил псковский губернатор 17.12.2025, 10:290 Доходы бюджета Псковской области увеличились ко второму чтению законопроекта 17.12.2025, 10:230 Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru