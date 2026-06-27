 
Общество

В Пскове зажигает певец Zvonkiy

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Певец Zvonkiy выступает на главной сцене Финского парка в рамках празднования Дня молодежи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Артист — обладатель престижных наград: лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года», а также победитель в номинации «Лучший мужской вокал» по версии TopHit.

Треки Zvonkiy регулярно звучат в эфирах крупных радиостанций, а его хиты хорошо известны широкой аудитории.

 

Концерт проходит при поддержке АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и станет частью программы «Регион для молодых», реализуемой в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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