Праздничная программа для выпускников «Время быть» стартовала в Пскове

Праздничное мероприятие «Время быть», посвященное выпускникам общеобразовательных учреждений и молодежи города стартовало в Финском парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников

В программу мероприятий вошли выступления молодых исполнителей и популярных музыкальных групп. Помимо этого, на площадке организованы зоны для общения участников. В 20:00 на сцене выступит певец Zvonkiy.

На площадке «Создано молодыми» можно будет познакомиться с продукцией молодых предпринимателей, а также с традициями народа сето. Отдельно будет представлено пространство для творчества и общения с мастер-классами.

В зоне технологий и спорта пройдут выставка беспилотных систем и обучающие мероприятия от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также будет работать интерактивная зона от Федерации Фиджитал Спорта.

Мероприятие проводится АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».

Напомним, Единый день выпускных в псковских школах назначили на 27 июня. Праздник совпадает с Днем молодежи, который официально отмечают в России в последнюю субботу июня.