 
Общество

Антон Мороз: Решения съезда «Единой России» отразят наказы избирателей

0

На съезде партии «Единая Россия» должны утвердить решения, которые будут соответствовать наказам избирателей, собранным для Народной программы. Такое мнение высказал победитель предварительного голосования, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз на съезде партии в Москве 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Съезд подготовлен масштабно, партия «Единая Россия» всегда так готовит мероприятия. Думаю, что он пройдет в конструктивном режиме, что будут приняты те решения, которые были предварительно поддержаны на предварительном голосовании, и, соответственно, программные решения, которые соответствуют тем пожеланиям, которые население высказывало в рамках подготовки к предварительному голосованию для Народной программы и через инструментарий депутатов доносило уже непосредственно до руководства партии. Рассчитываем, что все эти предложения, наказы населения будут оформлены, приняты и на надлежащем уровне будут в дальнейшем исполняться и во время избирательной кампании, и после избирательной кампании - уже при работе в региональных и федеральных органах власти», - сказал Антон Мороз. 

Смотрите также

Псковская делегация принимает участие в первом этапе съезда «Единой России»

0

Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состоит из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026