Антон Мороз: Решения съезда «Единой России» отразят наказы избирателей

На съезде партии «Единая Россия» должны утвердить решения, которые будут соответствовать наказам избирателей, собранным для Народной программы. Такое мнение высказал победитель предварительного голосования, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз на съезде партии в Москве 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Съезд подготовлен масштабно, партия «Единая Россия» всегда так готовит мероприятия. Думаю, что он пройдет в конструктивном режиме, что будут приняты те решения, которые были предварительно поддержаны на предварительном голосовании, и, соответственно, программные решения, которые соответствуют тем пожеланиям, которые население высказывало в рамках подготовки к предварительному голосованию для Народной программы и через инструментарий депутатов доносило уже непосредственно до руководства партии. Рассчитываем, что все эти предложения, наказы населения будут оформлены, приняты и на надлежащем уровне будут в дальнейшем исполняться и во время избирательной кампании, и после избирательной кампании - уже при работе в региональных и федеральных органах власти», - сказал Антон Мороз.

Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состоит из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.