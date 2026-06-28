Губернатор Псковской области назвал основные направления развития региона

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В первую очередь, по его словам, необходимо сохранить финансирование в рамках национальных проектов.

«У нас пропорциональное софинансирование от региона по всем основным программам составляет 1%, 99% — это федеральный бюджет, и это даёт нам возможность одновременно двигаться практически по всем направлениям и участвовать во всех программах», — сказал губернатор.

Губернатор перечислил основные направления и инструменты развития региона. Один из них — это индивидуальная программа развития.

«Первый цикл этой программы мы закончили с такими результатами: на один бюджетный рубль было привлечено семь внебюджетных рублей. Эта программа проведена сейчас до 2030 года, поэтому мы рассчитываем, что и дальше у нас такой механизм сохранится», — отметил Михаил Ведерников.

Второе направление — работа с сокращением дефицита кадров, в первую очередь медицинских и педагогических.

«Благодаря работе фракции «Единой России» в региональном заксобрании мы сократили дефицит медицинских кадров с 52% до 36%, больше 200 человек за прошлый год пришло по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» — это хороший результат. Важным показателем является и то, что к нам начинают возвращаться и приезжают специалисты из других регионов», — рассказал губернатор.

Глава региона также отметил, что особое внимание в Псковской области уделяется работе с участниками специальной военной операции и их семьями. Фонд «Защитники Отечества» Псковской области признан одним из лучших в стране.

«Очень важное направление — это создание условий для занятия адаптивным спортом. Для ребят, которые приходят с ранением, возможность адаптироваться к нормальной жизни через спорт гораздо эффективнее и гораздо быстрее. У нас уже 900 таких ребят вернулись. В целом порядка 45 тысяч людей с особенностями по здоровью, поэтому мы будем добиваться строительства центра адаптивной физкультуры и спорта, и рассчитываю, что вместе с партией «Единая Россия», с федеральными коллегами эта задача будет решена», — заключил Михаил Ведерников.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.