Губернатор Псковской области назвал основные направления развития региона

С 2019 года объём средств, вложенных по разным программам в инфраструктуру региона, составляет 20 миллиардов рублей, такого никогда не было, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-подходе перед пленарным заседанием первого этапа XXIII Съезда «Единой России» в Москве, сообщили в «Единой России».
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
В первую очередь, по его словам, необходимо сохранить финансирование в рамках национальных проектов.
Губернатор перечислил основные направления и инструменты развития региона. Один из них — это индивидуальная программа развития.
Второе направление — работа с сокращением дефицита кадров, в первую очередь медицинских и педагогических.
Глава региона также отметил, что особое внимание в Псковской области уделяется работе с участниками специальной военной операции и их семьями. Фонд «Защитники Отечества» Псковской области признан одним из лучших в стране.
Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии.
На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.
Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.