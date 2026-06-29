Митинг памяти ко Дню партизан и подпольщиков прошел в Пскове

Память партизан и подпольщиков почтили сегодня на площади Победы у Партизанского камня в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В церемонии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Псковской области, представители администрации города Пскова, Псковской городской Думы, воспитанники центра «Патриот» и неравнодушные псковичи. С теплыми словами и словами благодарности к собравшимся обратились заместитель главы администрации города Пскова Геннадий Иойлев и заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

После участники митинга возложили к Партизанскому камню красные гвоздики в знак вечной памяти и глубокого уважения к подвигу героев.

Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата России — День партизан и подпольщиков. Предпосылкой его установления именно на 29 июня послужило одно историческое событие в годы Великой Отечественной войны.

В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов: «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии..., создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. И если в начале отряды партизан возникали стихийно, но вскоре партизанское движение стало сплоченной силой, которая действовала под командованием советского руководства, оказывая ожесточенное сопротивление оккупантам.

На псковской земле партизанская война, в которой с врагами боролись десятки тысяч человек, началась с первых дней оккупации.