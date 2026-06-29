Алексей Наумец: Поддержка участников СВО — инвестиция в технологический суверенитет РФ

На XXIII съезде «Единой России» сенатор Алексей Наумец обозначил ключевой запрос партии на оборонно-технологический прорыв. По его словам, участники СВО должны занять в этом процессе главную роль, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЕР.

Боевой опыт ветеранов бесценен для науки и промышленности: они знают, какие технологии и решения реально работают в полевых условиях, помогая инженерам расставлять приоритеты на надежность и эффективность, отметил сенатор.

В Псковской области эту работу координирует Ассоциация ветеранов СВО. Благодаря тесному взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» и командой губернатора Михаила Ведерникова, ребята получают не только реабилитацию, но и реальные возможности применить свои знания на благо региона.

«Поддержка участников СВО — это не только моральный долг государства, но и стратегическая инвестиция в технологический суверенитет России», — подчеркнул Алексей Наумец.

На XXIII Съезде единороссы обсудили предложения, собранные по всей стране для новой Народной программы. Итоговый текст программы утвердят в августе. Также определили кандидатов на выборы в Госдуму.