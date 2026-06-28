«Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму от Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Соответствующее решение принято на XXIII съезде «Единой России» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское реготделение партии «Единая Россия»

На выборах депутата Госдумы от «Единой России» по избирательному округу №150 Псковскую область представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Кандидатуры поддержаны на съезде в ходе тайного голосования.

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области.

На съезде в Москве сегодня работала делегация Псковской области из порядка 40 человек. Как отметил секретарь реготделения Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.