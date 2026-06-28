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«Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму от Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз вошли в региональную группу кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Соответствующее решение принято на XXIII съезде «Единой России» 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: Псковское реготделение партии «Единая Россия»

На выборах депутата Госдумы от «Единой России» по избирательному округу №150 Псковскую область представит секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. 

 

Кандидатуры поддержаны на съезде в ходе тайного голосования. 

Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы.

Также 18-20 сентября будут выбирать депутатов Законодательного Собрания Псковской области. 

На съезде в Москве сегодня работала делегация Псковской области из порядка 40 человек. Как отметил секретарь реготделения Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР. 

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Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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