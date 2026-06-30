Экоактивист: Общественным проектам нужна поддержка государства, бизнеса и граждан

Создание инфраструктуры для переработки отходов и популяризация их раздельного сбора — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие». Правда, зачастую подобные проекты реализуются в регионах не комитетами и министерствами, а силами местных экологов-энтузиастов. О том, с какими проблемами приходится сталкиваться экоактивистам, как они пытаются их решать и что необходимо для того, чтобы такие проекты жили как можно дольше, Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель «Экобазы Псков» Максим Сотник.

- Экологический проект по раздельному сбору вторсырья «Экобаза Псков» работает в областном центре уже несколько лет, и, наверное, можно сказать, что он успешен. Но трудности все равно есть?

- «Экобаза Псков» принимает от псковичей разные виды отходов. И за эти годы посетителей стало больше. Мы взаимодействуем и со школами, и с садиками, контактируем порядка с 3 тысячами людей — то есть больше одного процента жителей нашего города мы точно охватываем. И, можно сказать, что проект успешен. Но, конечно, есть и сложности.

В первую очередь, это финансово-экономические проблемы. Потому что любая деятельность, даже общественная, требует ресурсов — человеческих и финансовых. У нас лояльные условия аренды, но все равно это средства, которые ежемесячно тратятся. Также необходимо платить за электроэнергию, расходные материалы, доставку собранного вторсырья на предприятия по переработке.

Также есть затраты на вознаграждение наших сотрудников. У нас на площадке всегда есть администратор или его помощники, которые в приемные дни помогают людям разобраться, куда складывать вторсырье. Конечно, назвать полноценной работой это сложно, все-таки они не работают по 5-6 дней в неделю. Скорее, это как хобби. Но все равно хочется администратора как-то мотивировать - как любая работа с людьми, это достаточно тяжело.

Рассортированные отходы нужно запрессовать. У нас есть на складе пресс, который из 10-15 кубов пластиковых бутылок делает один куб. Конечно, этим тоже кто-то занимается, и это тоже расходы. Для сортировки макулатуры мы тоже привлекаем сотрудников - зарплата у нас сдельная.

- Откуда берете средства, чтобы платить зарплаты, оплачивать аренду?

- Без ресурсов общественные проекты не сделать. Тут либо надо вкладывать свои средства, что я самом начале и делал, либо привлекать партнёров, либо нужна помощь от государства, грантовая поддержка. Либо - просто научиться самим зарабатывать. Именно это мы и выбрали.

Почему? У нас немного крупных организаций, которые готовы инвестировать в проекты. Возможно, мы ещё молодые по сравнению с другими общественными организациями, и сложно привлечь инвестиции. Грантовая поддержка тоже непостоянная. За всё время мы выиграли только один грант — от правительства области в 2022 году. Сумма была не очень большая, и вся ушла на оплату аренды и покупку пресса. Поэтому выход - научиться самим зарабатывать.

Сейчас, когда проект стал развиваться, я веду работу с юридическими лицами по сбору макулатуры и картона — например, организуем доставку от предприятия к себе на склад. Оплата наших услуг помогает закрыть текущие расходы по аренде и зарплатам. Причем, макулатура — это востребованное вторсырье. Для нас это локомотив, поступление средств в проект. Все, что зарабатываем, мы тратим на развитие проекта.

- Другое вторсырье, которое вы собираете и сортируете, также хорошо принимают заводы-переработчики?

- Нет, большое количество материала, который мы собираем, не продать за деньги. То есть, завод в Питере или какая-то компания сможет принять его на утилизацию, на переработку, но либо бесплатно, либо надо будет ещё заплатить.

- А батарейки?

- Батарейки мы принимаем в рамках акции «Электросбор». Есть предприятия, которые работают на этом типе вторсырья и заинтересованы в его получении. Поэтому они предлагают все необходимые условия: бесплатную машину, боксыдля сбора и т.д. С батарейками это так и работает. Завод, который находится в Ярославле, предоставляет транспорт при определенном наборе объема - 3-5 тонн. В Псковской области в этом году собрали порядка 4 тонн батареек.

И так со всеми типами вторсырья. Если организация заинтересована в этом виде, то она будет его и выкупать, и создавать условия, чтобы его больше собирали. Но любое предприятие, которое этим занимается, будет работать только с большим объемом.

Если мы собираем 500 кг бутылок в месяц, а в фуру помещается до 15 тонн, нам копить очень долго. Поэтому мы находим варианты, объединяемся с другими компаниями, ищем попутный транспорт. Как например, с крышечками - я нашел контакт организации, машина которой по пути в Санкт-Петербург заезжает к нам и забирает наше вторсырье. То есть в данном случае стоимость логистики для нас получается меньше.

- С какими еще проблемами вы сталкиваетесь?

- Одна из проблем - низкая цена на вторсырье, поскольку она зависит от стоимости первичного сырья. Например, из пластиковой бутылки делают гранулу. Расходы большие: заготовить, привезти, переработать. Но в Россию много импортируется гранулы первичной, и стоит она не дороже вторичной, поэтому спрос на гранулы из вторсырья уменьшается.

- Что делать в этом случае?

- Этот вопрос нужно уже на уровне государства решать, законодательно регулировать, чтобы при производстве определенных товаров использовался определенный процент вторичных ресурсов. Не только о пластике речь идет, но и о макулатуре, других изделиях.

Также хотелось бы видеть помощь государства общественным проектам, которые помогают организовать раздельный сбор. Потому что переработка – это важный момент, но без качественного сбора вторсырья в дальнейшем она будет невозможна.

Кроме того, заинтересованность бизнеса в поддержке «зеленых инициатив» тоже минимальна. Несколько лет назад мы хотели договориться с одной из псковских организаций о поставке нам сырья из отходов, которые они просто выкидывали. Но сотрудничества не получилось. Поэтому, с помощью СМИ, я надеюсь, что руководители организаций услышат наш призыв, и смогут поддержать проект. Мы будем вывозить их вторсырье и взаимодействовать в тех плоскостях, в которых будет всем интересно и выгодно.

Мы приглашаем участвовать в экологических проектах и жителей нашего региона. У нас команда небольшая, в основном девчонки. И все лежит на их хрупких плечах. Поэтому, если есть люди, которые готовы помогать развивать проект, писать заявки на гранты и делать совместные акции, - мы ждем вас в нашем проекте.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и Анны Тягуновой