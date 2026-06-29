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Более 100 псковских школьников стали участниками профильной смены «Орлят России»

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В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» стартовала региональная профильная смена «Содружество Орлят России». Ее участниками стали более 100 обучающихся четвертых классов и старшеклассников-наставников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.

Фото: «Навигаторы детства»

В течение трех недель ребят ждут командные и интеллектуальные игры, мастер-классы и многое другое.

«Развить в ребенке социально-активную личность на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации – вот главная наша цель. Через игровую модель и коллективные творческие дела ребята закрепляют навыки общения, учатся работать в команде, знакомятся с историей и традициями страны, а также получают опыт принятия самостоятельных решений», – отметила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Юлия Колбасова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России. 

Напомним, первая смена «Содружество Орлят России» открылась на базе регионального центра «Вега» 1 июня, в День защиты детей. 

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