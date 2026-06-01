Первая смена «Орлят России» открылась на базе псковского центра «Вега»

Смена «Содружество Орлят России» открылась на базе регионального центра «Вега» сегодня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.



«"Орлята России" – это те, кто ведет свои классы и школы вперед. Это активные участники всех мероприятий школьной жизни, это те, кто своим примером показывает модель правильного, активного и творческого поведения. Абсолютно уверен, что вы именно такие настоящие "Орлята России". Эта смена поможет вам стать еще дружнее, активнее, веселее и творчески настроенными. Здесь вы приобретете определенные умения и навыки для дальнейшей своей деятельности. И, конечно же, летняя смена — это всегда про веселье, дружбу и новые впечатления», – отметил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

На протяжении двух недель ребятам предстоит закрепить полученный в течение года опыт в рамках программы «Орлята России». Школьников ждет участие в занятиях на взаимодействие, командообразование, сплочение, выявление лидера, создание благоприятного эмоционального фона в коллективе.

После официальной части дети смогли лично пообщаться с Александром Сорокиным и задать ему все интересующие вопросы.