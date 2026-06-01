 
Общество

Первая смена «Орлят России» открылась на базе псковского центра «Вега»

0

Смена «Содружество Орлят России» открылась на базе регионального центра «Вега» сегодня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.


Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

«"Орлята России" – это те, кто ведет свои классы и школы вперед. Это активные участники всех мероприятий школьной жизни, это те, кто своим примером показывает модель правильного, активного и творческого поведения. Абсолютно уверен, что вы именно такие настоящие "Орлята России". Эта смена поможет вам стать еще дружнее, активнее, веселее и творчески настроенными. Здесь вы приобретете определенные умения и навыки для дальнейшей своей деятельности. И, конечно же, летняя смена — это всегда про веселье, дружбу и новые впечатления», – отметил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

На протяжении двух недель ребятам предстоит закрепить полученный в течение года опыт в рамках программы «Орлята России». Школьников ждет участие в занятиях на взаимодействие, командообразование, сплочение, выявление лидера, создание благоприятного эмоционального фона в коллективе.

После официальной части дети смогли лично пообщаться с Александром Сорокиным и задать ему все интересующие вопросы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026