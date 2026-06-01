Первая смена «Орлят России» открылась на базе псковского центра «Вега»

Смена «Содружество Орлят России» открылась на базе регионального центра «Вега» сегодня, в День защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.
На протяжении двух недель ребятам предстоит закрепить полученный в течение года опыт в рамках программы «Орлята России». Школьников ждет участие в занятиях на взаимодействие, командообразование, сплочение, выявление лидера, создание благоприятного эмоционального фона в коллективе.
После официальной части дети смогли лично пообщаться с Александром Сорокиным и задать ему все интересующие вопросы.