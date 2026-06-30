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СЗФО «пожелтел» на погодной карте — идут дожди и грозы

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Потенциально опасную погоду прогнозируют 30 июня в Ленинградской области, 1 июля в Петербурге и соседних областях. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Прогностическая карта предупреждений для СЗФО на ближайшие 24 часа / meteoinfo.ru

Согласно прогностической карте предупреждений для Северо-Западного федерального округа, «желтый» уровень погодной опасности ожидается на территории Петербурга с 9 часов утра до 10 часов вечера 1 июля. Местами возможен сильный дождь.

Между тем прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» осадков на 1 июля не обещает. Сухую и солнечную погоду предрекал Петербургу на среду и главный синоптик города Александр Колесов.

В Ленобласти же предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности действует уже сегодня. Продлится оно, по данным Гидрометцентра, до 22 часов 30 июня. Местами в регионе вероятна гроза.

Похожая ситуация и в Карелии. Там до 21 часа вторника, кроме грозы, возможны еще и порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с. А вот в соседних с Ленобластью Новгородской и Псковской областях главной опасностью станет жара, пишет «Фонтанка».

Жара до +32 градусов придет в Псковскую область во второй половине июля.

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