МЧС напомнило псковичам правила безопасности при встрече со змеёй в лесу

В лесу можно встретить не только привычных зверей, но и змей. Змеи не нападают первыми, если их не провоцировать, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС России по Псковской области. Чтобы прогулка не обернулась бедой, спасатели советуют придерживаться простых правил.

При встрече со змеёй стоить:

Замереть. Если увидели змею — не нужно паниковать и не стоит делать резких движений. Чаще всего рептилия сама постарается уползти подальше от человека.

Медленно отступить. Если змея приняла угрожающую позу, плавно и без спешки стоит отойти назад — не поворачиваться к ней спиной и не пытаться убежать.

Ни в коем случае не провоцировать. Не нужно пытаться поймать, потрогать или сфотографировать змею вплотную: любое вторжение в её личное пространство может спровоцировать укус.

Изображение здесь и далее: МЧС России по Псковской области

В пресс‑службе МЧС России по Псковской области особо отмечают: соблюдение этих мер предосторожности — лучшая защита от неприятностей. А если укуса всё‑таки не удалось избежать, действовать нужно по алгоритму из официальных памяток ведомства.

«Безопасность начинается с тебя!» — подчёркивают в МЧС. Будьте внимательны и осторожны на природе!