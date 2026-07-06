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«Горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг проведут для псковичей

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С 6 по 17 июля эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области проведут «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Жители региона смогут получить консультации о порядке заключения договоров, оплате и возврате средств. В рамках «горячей линии» специалисты управления также помогут в оформлении претензий к образовательным организациям.

Номера телефонов, по которым проходят консультации: (8112) 29-06-58, (8112) 29-06-59, (8112) 29-06-60;

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.

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