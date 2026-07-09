Трудовые права работников предпенсионного и пенсионного возраста разъяснили в Псковском облсовпрофе

С каждым годом в России растёт число работающих граждан старшего возраста. По данным Социального фонда РФ, на начало октября 2025 года в стране насчитывалось свыше 40,6 миллиона пенсионеров, из которых 7,35 миллиона продолжали трудовую деятельность. При этом многие работники не знают о гарантиях и льготах, которые им положены по закону. О правах работников предпенсионного и пенсионного возраста в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, расскажите, кто такой «предпенсионер»?

- В 2026 году предпенсионерами считаются: женщины 1972 года рождения (54 года); мужчины 1962 года рождения (59 лет). Подтвердить свой статус можно через Социальный фонд России — получить справку о статусе предпенсионера, выписку из личного кабинета на портале «Госуслуги» или сайте СФР.

- Какие основные трудовые гарантии существуют для предпенсионеров?

- Два оплачиваемых дня на диспансеризацию в соответствии со ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, работники предпенсионного возраста имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Это право распространяется и на работающих пенсионеров. Дни освобождения от работы согласовываются с работодателем на основании письменного заявления работника.

Защита от дискриминации по возрасту. Ст. 3 ТК РФ запрещает дискриминацию в сфере труда, в том числе по возрасту. Работодатель не вправе: отказывать в приёме на работу по причине возраста или предпенсионного статуса; снижать заработную плату или ухудшать условия труда в связи с возрастом; увольнять работника по мотиву достижения предпенсионного возраста. За необоснованный отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионера по причине возраста предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Особый порядок выплаты пособия по безработице. Для безработных предпенсионеров действуют повышенные меры поддержки: увеличенный размер и срок выплаты пособия по безработице; возможность досрочного назначения пенсии при увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Максимальный размер пособия по безработице для предпенсионеров с 1 февраля 2026 года составляет 16 067 рублей.

Преимущественное право при сокращении штата. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). При равных показателях преимущество имеют семейные работники с двумя и более иждивенцами. Сам по себе статус пенсионера или предпенсионера не даёт автоматического преимущества, однако возрастной работник защищён от увольнения по причине возраста.

- Есть ли отдельные права работающих пенсионеров?

- Отпуск без сохранения заработной платы. Работодатель обязан предоставить работающему пенсионеру по старости (по возрасту) на основании его письменного заявления отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

Запрет на перевод бессрочного договора в срочный. При выходе работника на пенсию запрещается переоформлять бессрочный трудовой договор на срочный. Срочный трудовой договор с пенсионером может быть заключён только при первичном приёме на работу по соглашению сторон (ст. 59 ТК РФ).

Увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Если работник увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). При этом право на увольнение без двухнедельной отработки предоставляется только один раз.

- Планируются ли какие-либо изменения в законодательстве? На что нужно обратить внимание?

- С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон от 25.05.2026 №144-ФЗ, который вносит важные изменения в Трудовой кодекс РФ. Предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями труда 1 и 2 степеней можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов в год только с их письменного согласия. При этом работник должен быть письменно ознакомлен с правом на отказ. Оплата сверхурочной работы: в пределах 120 часов в год — как сейчас: первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном; с 121-го часа — не менее двойного размера за каждый час.

- Недавно вы рассказывали об отзыве сотрудников из отпуска. Какие здесь есть нюансы?

- С 1 сентября 2026 года разрешается отзывать из отпуска работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, в случаях, связанных с предотвращением катастрофы, производственной аварии либо устранением их последствий.

- Есть какое-то напутствие для этих работников?

- Возраст не должен быть препятствием для реализации трудовых прав. Законодательство предоставляет работникам предпенсионного и пенсионного возраста дополнительные гарантии и защиту от дискриминации. Знайте свои права и не бойтесь их отстаивать! Если остались вопросы - пишите в личные сообщения – разберём вашу конкретную ситуацию!

По материалам Псковского областного совета профсоюзов