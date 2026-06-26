«Трудовые войны»: как законно отозвать сотрудника из отпуска

Отпуск — это право работника, он не обязан в это время работать. Но что делать работодателю, когда производственный процесс «ломается» из-за отсутствия ключевого сотрудника? Можно ли его отозвать из отпуска или вовсе не отпустить? Об этом рассказала Псковской Ленте Новостей главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, скажите, можно ли отказать сотруднику в отпуске, если его должность является ключевой в фирме или организации?

- В соответствии со статьёй 123 ТК РФ, очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который утверждается работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и работником. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее чем за две недели. Это означает, что работодатель не вправе в одностороннем порядке отказать сотруднику в отпуске, согласованном в графике, а работник не может просто так взять и уйти в отпуск вне графика без согласования.

- А если даты отпуска по графику в итоге не подходят сотруднику?

- Некоторые категории работников имеют право на отпуск в удобное для них время независимо от графика: работники, имеющие трёх и более детей (статья 262.2 ТК РФ), супруги военнослужащих — одновременно с отпуском военнослужащего, инвалиды, ветераны боевых действий и иные категории, предусмотренные федеральными законами. Однако даже в этом случае работодатель может отказать в предоставлении отпуска вне графика, если заявление подано в срок, не позволяющий соблюсти необходимые процедуры (например, выплатить отпускные за три дня до начала отпуска).

- А можно ли отозвать сотрудника из его заслуженного отпуска?

- Статья 125 ТК РФ допускает отзыв работника из отпуска, но только при соблюдении строгих условий. Письменное согласие работника - обязательно. Отзыв без согласия — нарушение. Отозвать можно только из ежегодного отпуска - из учебного отпуска отозвать нельзя.

- Кого нельзя вызывать?

- В соответствии со статьёй 125 ТК РФ, отзыв из отпуска не допускается для работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Даже если такой работник даст письменное согласие на отзыв, оно будет ничтожным, а действия работодателя — незаконными.

- Как должен действовать работодатель, чтобы оставаться в правовом поле?

- Работодатель направляет работнику предложение о досрочном прерывании отпуска с указанием причин. Работник даёт письменное согласие (или отказ). Без согласия — отзыв невозможен. Работодатель издаёт приказ об отзыве из отпуска. Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в текущем рабочем году или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

- Что грозит работодателю в случае нарушений?

- За принудительный отзыв из отпуска (без согласия работника) работодатель может быть привлечён к административной ответственности. Штраф по статье 5.27 КоАП РФ составляет до 50 000 рублей. Кроме того, если работник был незаконно отозван из отпуска, он вправе обратиться в суд с требованием о признании приказа незаконным и взыскании компенсации морального вреда. Судебная практика в таких случаях однозначно на стороне работника.

- Как осуществляется перенос отпуска?

- Статья 124 ТК РФ устанавливает, что в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника. Есть ключевые нюансы из судебной практики 2025 года. Работодатель вправе самостоятельно определить новые даты перенесённого отпуска. Статья 124 ТК РФ обязывает работодателя перенести отпуск, но конкретные новые даты отдыха — прерогатива компании. Обязанность продлевать отпуск возникает только при болезни самого работника. Если в отпуске заболел ребёнок работника — отпуск не продлевается и не переносится. Переносить отпуск можно только до следующего года, но есть исключения: нельзя переносить на следующий год отпуска несовершеннолетних и работников с вредными условиями труда (статья 124 ТК РФ). Запрещено непредоставление отпуска в течение двух лет подряд (статья 124 ТК РФ).

- Кому можно взять отпуск без сохранения зарплаты?

- Работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска без сохранения зарплаты следующим категориям (в пределах установленных сроков) работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году, работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году, родителям, жёнам и детям военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, — до 14 календарных дней в году. Во всех остальных случаях предоставление такого отпуска — право работодателя, а не обязанность. Суды последовательно подтверждают, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, если стороны не достигли соглашения.

- Какое напутствие можете дать обеим сторонам этого вопроса?

- Отпускные «трудовые войны» возникают там, где отсутствует чёткое понимание прав и обязанностей сторон. Работодатель должен помнить: график отпусков обязателен для исполнения, отзыв из отпуска — только с согласия, а непредоставление отпуска два года подряд — прямое нарушение закона. Работник, в свою очередь, обязан соблюдать график отпусков, своевременно уведомлять о больничном и не злоупотреблять правом на отпуск «когда захочу».

По материалам Псковского областного совета профсоюзов