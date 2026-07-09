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Алексей Севастьянов: Народная программа ЕР помогает достичь понимания между властью и населением

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Народная программа «Единой России» помогает достичь понимания между властью и населением. Такое мнение высказал депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Из Народной программы "Единой России" вытекают решения правительства, нацпроекты, возможность субъектов участвовать в различных программах, различных грантах - это очень здорово, оно помогает», - сказал Алексей Севастьянов. 

Внесение наказов в Народную программу - это огромный шаг, продолжил депутат. «Давайте возьмем пример. У всех уже на слуху ТОСы (территориальные общественные самоуправления - ред.). Сейчас мы уже и не вспомним, что это все начиналось с предложений в Народную программу. И это, кстати, четкий пример, когда мы видим понимание между населением, исполнительной  и законодательной властью», - заключил гость студии.

Напомним, Народная программа «Единой России» формируется на основе прямых обращений граждан и станет главным документом, на который партия будет опираться в своей законотворческой и региональной работе. По всей стране в нее уже поступило более 2,5 миллиона предложений от неравнодушных граждан.

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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