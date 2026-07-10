Циклон с сильными ливнями затронет восточную часть Псковской области

Псковская область будет находиться на западной части нового формирующегося циклона, который может принести дожди. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
В ближайшие три-четыре дня, по ее словам, в регионе ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, ливнями в отдельных районах и грозами.
При этом дневные температуры будут выше +20 градусов.
«Температуры ночные повысятся, и уже с 11 числа ночные температуры будут стабильно выше +10. Дневные температуры в интервале от +20 до +27. Это нормальная летняя несухая погода. Бывает летом циклонический характер погоды и бывает антициклонический. У нас всё-таки сейчас с вами характер погоды циклонический, но он летний, и для Псковской области это один из вариантов нормального лета. Те, кто говорят, что такого не было и не должно быть, – неправы», – заключила Тала Нещадимова.
Ранее сообщалось о приближении нового циклона «Бернадетт», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки.