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Циклон с сильными ливнями затронет восточную часть Псковской области

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Псковская область будет находиться на западной части нового формирующегося циклона, который может принести дожди. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«На восток нашей области может оказывать влияние формирующийся там новый циклон. И этот же циклон будет оказывать влияние на Москву. Циклон будет смещаться с юга на север, поэтому мы всё время будем на западной его части. Внутри будет тропический тёплый воздух, а наша воздушная масса будет несколько холоднее, поэтому мы не ожидаем явлений, которые не входят в стандартный перечень летних инверсивных явлений», – сказала Тала Нещадимова.

В ближайшие три-четыре дня, по ее словам, в регионе ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, ливнями в отдельных районах и грозами.

«Грозы для лета - абсолютно нормальное и естественное явление. Шквалистые усиления ветра возможны при грозах», – добавила Тала Нещадимова.

При этом дневные температуры будут выше +20 градусов.

«Температуры ночные повысятся, и уже с 11 числа ночные температуры будут стабильно выше +10. Дневные температуры в интервале от +20 до +27. Это нормальная летняя несухая погода. Бывает летом циклонический характер погоды и бывает антициклонический. У нас всё-таки сейчас с вами характер погоды циклонический, но он летний, и для Псковской области это один из вариантов нормального лета. Те, кто говорят, что такого не было и не должно быть, – неправы», – заключила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось о приближении нового циклона «Бернадетт», который принесет ливни до 50 миллиметров за сутки.

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