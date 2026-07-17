В России разработали первый аккумулятор АА с беспроводной зарядкой

Ученые Нового физтеха ИТМО совместно со студентами создали первый в мире аккумулятор формата АА, который можно заряжать на любой беспроводной станции стандарта Qi — такой же, как используется для смартфонов. Разработка внешне выглядит как обычная пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 В, однако внутри находится полноценная система беспроводной зарядки.
Изображение сгенерировано нейросетью
Как рассказали разработчики, несмотря на широкое распространение технологии Qi в смартфонах, наушниках и смарт-часах, большинство бытовых устройств до сих пор работает от батареек формата АА. При этом существующие аккумуляторы необходимо извлекать из устройства и заряжать в специальных зарядных устройствах.
Новая разработка позволяет отказаться от отдельного зарядного устройства. Для подзарядки аккумулятор достаточно положить на любую совместимую беспроводную станцию.
Принцип работы основан на технологии индуктивной зарядки. Передающая катушка станции Qi создает переменное магнитное поле, которое улавливает встроенная в аккумулятор приемная катушка. Далее электроника преобразует полученную энергию и заряжает литий-ионный элемент питания.
Еще одной особенностью разработки стала система индикации разряда. Как отметил ведущий разработчик проекта Алексей Дмитриев, многие современные аккумуляторы формата АА поддерживают стабильное напряжение практически до полного разряда, а затем отключаются мгновенно. Из-за этого устройство не успевает предупредить пользователя о необходимости замены или подзарядки, пишут «Известия».