В России разработали первый аккумулятор АА с беспроводной зарядкой

Ученые Нового физтеха ИТМО совместно со студентами создали первый в мире аккумулятор формата АА, который можно заряжать на любой беспроводной станции стандарта Qi — такой же, как используется для смартфонов. Разработка внешне выглядит как обычная пальчиковая батарейка с напряжением 1,5 В, однако внутри находится полноценная система беспроводной зарядки.

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Как рассказали разработчики, несмотря на широкое распространение технологии Qi в смартфонах, наушниках и смарт-часах, большинство бытовых устройств до сих пор работает от батареек формата АА. При этом существующие аккумуляторы необходимо извлекать из устройства и заряжать в специальных зарядных устройствах.

Новая разработка позволяет отказаться от отдельного зарядного устройства. Для подзарядки аккумулятор достаточно положить на любую совместимую беспроводную станцию.

«Плоскую катушку втиснуть в корпус АА не вышло — она либо не помещалась, либо ее витки получались слишком маленькими и почти не чувствовали передатчик. Нам пришлось изогнуть катушку вдоль стенки цилиндрического корпуса — так она захватывает больше магнитного поля. Затем наведенный переменный ток преобразуется и используется для зарядки встроенного литий-ионного аккумулятора, а второй преобразователь снижает напряжение до стандартных 1,5 В. Благодаря этому устройство воспринимает аккумулятор как обычную пальчиковую батарейку», — рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник ИТМО Никита Олехно.

Принцип работы основан на технологии индуктивной зарядки. Передающая катушка станции Qi создает переменное магнитное поле, которое улавливает встроенная в аккумулятор приемная катушка. Далее электроника преобразует полученную энергию и заряжает литий-ионный элемент питания.

Еще одной особенностью разработки стала система индикации разряда. Как отметил ведущий разработчик проекта Алексей Дмитриев, многие современные аккумуляторы формата АА поддерживают стабильное напряжение практически до полного разряда, а затем отключаются мгновенно. Из-за этого устройство не успевает предупредить пользователя о необходимости замены или подзарядки, пишут «Известия».