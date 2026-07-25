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За преданность профессиональному долгу поблагодарил сотрудников органов следствия Александр Котов

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Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. Официальное поздравление опуликовано в пресс-службе Заксобрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! Работа следственных органов редко бывает публичной, но именно ваша служба является тем фундаментом, на котором держатся правопорядок и вера граждан в справедливость», - подчеркнул парламентарий.

По словам Александра Котова, сотрудники органов следствия вносят решающий вклад в раскрытие преступлений, а значит, и в неизбежность осуществления правосудия. За каждой цифрой статистики раскрытых дел стоят долгие часы скрупулёзной работы, которая требует не только безупречного знания законов, но и глубокого понимания человеческой психологии.

«Благодарю сотрудников и ветеранов Следственного управления СК РФ по Псковской области за преданность профессиональному долгу. Ваш труд вселяет в людей уверенность в том, что зло всегда будет наказано. Успешной службы на благо общества и государства, здоровья и благополучия!» - резюмировал председатель Заксобрания.

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