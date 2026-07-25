День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля

Начиная с 2014 года, в России отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации, установленный постановлением правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года. Данным документом установлена и дата его празднования — ежегодно 25 июля.

День сотрудника органов следствия — это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ и т.д. А для выбора даты праздника послужило одно историческое событие.

Именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России — следственная канцелярия М.И. Волконского, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.

Идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. Руководителем данной следственной канцелярии был назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Волконский. Названная «майорская» она подчинялась непосредственно Петру I, и к её подследственности были отнесены дела о наиболее опасных коррупционных деяниях, посягающих на основы государственности: взяточничестве, казнокрадстве, служебных подлогах, мошенничестве. В общем, все преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами органов государственной власти, в том числе и высокопоставленными.

По сути, Петр I впервые предпринял попытку борьбы с коррупцией на государственном уровне, и она была весьма действенной. Так, в начале 18 века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов, которые были привлечены к уголовной ответственности. Это, конечно же, многим чиновникам не понравилось, и после смерти Петра I «майорские канцелярии» были упразднены, тема независимого следственного органа забыта, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную процедуру досудебного производства.

До середины 19 века расследованием преступлений занимались различные структуры — полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, нижние земские суды, управы благочиния… Всё это было весьма неэффективно, и к тому же привело к росту коррупции в данной сфере. В 1860 году в ходе судебной реформы Александр II попытался реорганизовать систему предварительного следствия, однако не по «петровской» модели, а принял решение вывести следственные органы из состава полиции и передать их судам. Позже данная судебная модель легла в основу системы военных следователей, которые состояли при военно-окружных судах.

После Октябрьской революции 1917 года следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. В 1929 году функции расследования преступлений перешли к следственному отделу прокуратуры РСФСР, а военные следователи перешли в подчинение военной прокуратуры. В 1938–1939 годах следственные подразделения были учреждены также в органах госбезопасности и милиции (подведомственных в то время НКВД СССР), в 1963-м — и в Министерстве охраны общественного порядка (позже оно стало Министерством внутренних дел).

Лишь в 2007 году принятые изменения в уголовно-процессуальное законодательство России и в закон «О прокуратуре Российской Федерации» исключили из компетенции прокуроров полномочия по процессуальному руководству следствием, пишет Calend.ru. Несмотря на ведомственную подчинённость, эти меры позволили сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством.

Окончательное же возвращение модели развития следственных органов к «петровской» системе произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации», согласно которому руководство деятельностью этого нового органа осуществляет Президент России, а Председатель Следственного комитета назначается президентом без одобрения органа законодательной власти.

Таким образом, в настоящее время Следственный комитет РФ (СК России) подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. А дата 15 января отмечается как День образования Следственного комитета РФ. Независимость же СК России создала предпосылки для более эффективной борьбы с коррупцией, в том числе, в высших органах исполнительной и законодательной власти.

В свой же профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства, представителей власти и коллег, а особо отличившиеся в раскрытии преступлений получают благодарности и поощрения от начальства.

Кстати, тот факт, что 25 июля 2013 года исполнилось 300 лет со дня издания указа Петра I, позволил Следственному комитету РФ пополнить наградную ведомственную систему новой наградой — памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии России».