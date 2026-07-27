Большинство респондентов ПЛН не посещает городские праздники

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (58,7%) не посещает городские праздники, поэтому и День города отмечать не планировало. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 230 человек.

Еще 14,8% проголосовавших не отмечали День города, поскольку находились за пределами Пскова. А 13,9% респондентов не участвовали в праздничных мероприятиях, отметив: «Не до того сейчас».

При этом 9,1% участников опроса отмечали День города Пскова, поскольку это исторический и очень важный праздник. «Нужно отдать дань уважения», — считают они. Интересная развлекательная программа привлекла внимание 3,1% респондентов: «Хочется посмотреть и поучаствовать».

Абсолютное меньшинство (0,4%) решило, что будет отмечать День города с семьей, а не на массовых мероприятиях.

Таким образом, большинство респондентов не посещает городские праздники в принципе, День города не стал исключением. А мотивацией пойти на праздник стала не столько насыщенная развлекательная программа, сколько историческая значимость события. Абсолютное меньшинство решило отмечать День города Пскова дома с семьей или в совместной поездке.

На сайте ПЛН стартовал новый опрос: Какие меры вы приняли, чтобы защитить себя от мошенников?