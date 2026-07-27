Форсайт-сессию по развитию «Единой карты псковича проведут 6 августа

Форсайт-сессия по развитию электронной карты «ЕКП Псковская» с представителями торгово-сервисных предприятий Псковской области пройдет 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Псковская область продолжает работу по внедрению проекта «Единая карта псковича». В ходе подготовки к выпуску электронной карты «ЕКП Псковская» продолжается формирование партнерской сети. Цифровой сервис, который объединит в себе банковскую карту, региональные скидки и сервисы, начнет свою работу 1 сентября.

«Нам важно, чтобы региональная программа лояльности была действительно востребованной и выгодной для жителей. Поэтому приглашаем предпринимателей и представителей торгово-сервисных предприятий к участию в форсайт-сессии, посвященной ее развитию», — анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На мероприятии будет подробно представлена информация о проекте «ЕКП Псковская», условия вхождения в партнерскую сеть, механизмы предоставления скидок и бонусов держателям карт. «Это отличная возможность выйти на широкую аудиторию, повысить узнаваемость, привлечь ещё больше клиентов и подчеркнуть свою социальную ответственность», — добавил глава региона.

Принять участие можно после прохождения регистрации по адресу: ekp.pskov.ru. Сделать это нужно до 1 августа.

Напомним, данный проект будет реализован правительством Псковской области при содействии правительства Санкт-Петербурга.