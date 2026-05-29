Стал известен функционал новой «Единой карты псковича»

О базовых функциях нового продукта – «Единой карты псковича» – рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Мы несколько лет искали варианты, как можно было бы запустить карту жителя региона, такая во многих регионах есть. Это позволяет быстро запускать различные сервисы, она может быть идентификатором и универсальным платежным средством. При этом для региона, если запускать сервис с нуля, это тянет большие финансовые затраты. Наш регион небогатый, поэтому 40 млн рублей на развитие платформы, чтобы была связь с банками, у нас не было и нет. Есть другие поводы, чтобы более эффективно потратить эти средства, и мы этот проект откладывали. К нам обратились коллеги из правительства Санкт-Петербурга, они подобный проект запустили в Ленинградской области в прошлом году. На базе их платформы они предложили нам запустить эту карту жителя. Мы получим готовую платформу и просто ее масштабируем», – сообщил Виталий Рахманов.

Затем он рассказал, какой минимальный набор сервисов будет доступен с данной картой.

«Если говорить о характеристиках, о многофункциональности и универсальности, то что такое многофункциональность? Это интеграция в одну карту различных функций: это банковская карта, на ней же есть возможность записать проездной билет. Для детей будет возможность прохода в школу, она будет использоваться как электронный пропуск. Есть фотография на обратной стороне. Многие сервисы, которые мы будем развивать в регионе, будут базироваться на эти карты. Также они будут универсальным средством для социальных выплат. Понятно, что обо всем объеме сервисов сложно говорить, потому что мы их будем расширять. На старте точно будут: банковская карта, проездные билеты, сервис для наших детей и безналичный расчет детского питания. Прорабатываем историю, чтобы все социальные выплаты назначались только на ЕКП. Тех, кто сейчас получает на другие карты, мы обязывать не будем, но все новые выплаты уже будут выплачиваться на ЕКП», – добавил Виталий Рахманов.

По его словам, прорабатывалось несколько дизайнов для взрослой и детской карт. У взрослых в голосовании победил дизайн с Троицким кафедральным собором на рассвете, а у детей – с псковскими барсиками.

«Конкурс дизайна уже прошел. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) размещал варианты, и люди в комментариях голосовали. Два основных дизайна подобрали, так как будет два продукта – основная ЕКП (Единая карта псковича) и ЕКП для детей. Универсальность ее в том, что каждый житель с пропиской сможет ее получить в ряде банков. На сегодняшний день готовы стартовать Сбер и ВТБ, они подтвердили свою готовность. Остальные банки тоже подтянутся. Кто-то готов с 1 января, как ПСБ. Если вы хотите получить себе красивую карту, даже если не планируете пользоваться сервисами, то есть возможность ее получить», – добавил Виталий Рахманов.

Карты планируют выпускать с 1 сентября.