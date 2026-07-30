Более 80 псковичей обратились за медпомощью после присасывания клеща за неделю

81 человек обратился за медицинской помощью после присасывания клеща с 20 по 26 июля в Псковской области. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по региону.

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

С начала сезона 1 723 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По количеству случаев присасывания клещей лидируют Псков – 394; Великие Луки – 299; Опочецкий округ – 116; Невельский округ – 107; Псковский округ –102.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 202 клещей: снятых с людей – 1 636, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

Клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,

Иксодовым клещевым боррелиозом – 30,4%,

Моноцитарным эрлихиозом человека – 2,75%,

Гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,08%.

Диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.