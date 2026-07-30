 
Общество

Более 80 псковичей обратились за медпомощью после присасывания клеща за неделю

0

81 человек обратился за медицинской помощью после присасывания клеща с 20 по 26 июля в Псковской области. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по региону. 

Фото: управление Роспотребнадзора по Псковской области

С начала сезона 1 723 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. 

По количеству случаев присасывания клещей лидируют Псков – 394; Великие Луки – 299; Опочецкий округ – 116; Невельский округ – 107; Псковский округ –102. 

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2 202 клещей: снятых с людей – 1 636, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • Клещевым вирусным энцефалитом – 0,12%,
  • Иксодовым клещевым боррелиозом – 30,4%,
  • Моноцитарным эрлихиозом человека – 2,75%,
  • Гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,08%.

 Диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026