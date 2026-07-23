1642 человека в Псковской области столкнулись с присасыванием клещей с начала сезона

С начала сезона 1642 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
По количеству случаев присасывания клещей лидируют:
- Псков – 389;
- Великие Луки – 304;
- Опочецкий МО – 120;
- Невельский МО – 109;
- Псковский МО – 102.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2050 клещей: снятых с людей – 1534, из объектов окружающей среды – 516.
Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,13%,
- иксодовым клещевым боррелиозом – 30,38%,
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,87%,
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,76%.
Также диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.
В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.