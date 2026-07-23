1642 человека в Псковской области столкнулись с присасыванием клещей с начала сезона

С начала сезона 1642 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по Псковской области.





По количеству случаев присасывания клещей лидируют:

Псков – 389;

Великие Луки – 304;

Опочецкий МО – 120;

Невельский МО – 109;

Псковский МО – 102.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2050 клещей: снятых с людей – 1534, из объектов окружающей среды – 516.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,13%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 30,38%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,87%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,76%.

Также диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.