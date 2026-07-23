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1642 человека в Псковской области столкнулись с присасыванием клещей с начала сезона

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С начала сезона 1642 человека обратились в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 


 
По количеству случаев присасывания клещей лидируют:

  • Псков – 389;
  • Великие Луки – 304;
  • Опочецкий МО – 120;
  • Невельский МО – 109;
  • Псковский МО – 102.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2050 клещей: снятых с людей – 1534, из объектов окружающей среды – 516. 

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила: 

  •  клещевым вирусным энцефалитом – 0,13%, 
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 30,38%, 
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,87%, 
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,76%. 

Также диагностировано семь случаев клещевого иксодового боррелиоза. 

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. 

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