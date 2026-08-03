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Умные сенсоры заранее сообщат о возможном возгорании самокатов и телефонов

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Исследователи из НИЯУ «МИФИ» создали устройства, которые могут заранее предупредить о самопроизвольном воспламенении техники с литий-ионными аккумуляторами. В основе разработки — газоаналитические методы. Они помогают на начальной стадии обнаружить тепловой разгон батарей и вовремя принять меры для устранения опасной ситуации.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Разработка представляет собой линейку приборов. Это компактные устройства, внутри которых размещены полупроводниковые и электрохимические датчики. Первые из них — более распространенные — помогают обнаружить метан и углеводороды. Электрохимические в целом расширяют спектр обнаруживаемых газов», — объяснила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры «Микро- и наноэлектроники» НИЯУ МИФИ Юлия Шалтаева.

По ее словам, комбинации датчиков, которыми комплектуются устройства, выбирают в соответствии с тем типом аккумуляторов, который нужно защищать. Изначально разработку ориентировали для крупных объектов, где хранятся десятки и сотни единиц техники с литий-ионными аккумуляторами. Новые приборы могут отслеживать опасные процессы на складах электротехники, стоянках электросамокатов, автомобилей и автобусов.

На следующем этапе исследователи намерены создать портативные устройства для частных пользователей. Они будут предохранять от возгорания технику в домах, квартирах и гаражах. К примеру, такие устройства могут помочь, когда телефоны или электросамокаты заряжаются ночью, пишут «Известия».

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