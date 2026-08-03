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Великие Луки: под знаком устойчивого развития во всех сферах городской жизни. ЛОНГРИД

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31 июля депутаты Великолукской городской Думы заслушали и утвердили отчет главы города Великие Луки Николая Козловского за 2025 год.

Николай Козловский обладает широкими полномочиями для решения местных вопросов. Он официально представляет Великие Луки в отношениях с другими муниципалитетами, органами государственной власти, а также с жителями и организациями. Он возглавляет городскую Думу, руководит ее работой и подписывает все принимаемые ею документы. В его полномочия также входит издание собственных правовых актов, постановлений и распоряжений. Николай Козловский ведет личный прием граждан, следит за тем, чтобы власть реагировала на предложения и жалобы людей, и отвечает за исполнение городскими органами власти их обязанностей – как местных, так и тех, что переданы городу Псковской областью или федеральным центром. Он также организует публичные слушания, собрания и опросы жителей.

По словам градоначальника, 2025 год в Великих Луках прошел под знаком устойчивого развития во всех сферах городской жизни. Город укрепил свои позиции крупного промышленного, образовательного, спортивного и культурного центра Северо-Запада России, основной составляющей экономического развития Псковской области. 

Подробнее - в лонгриде Псковской Ленты Новостей. 

Великие Луки: под знаком устойчивого развития во всех сферах городской жизни. ЛОНГРИД
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Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

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