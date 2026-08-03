С августа у 41 тысячи работающих псковичей выросли страховые пенсии

Отделение Социального фонда России по Псковской области произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Корректировка выплат затронула всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения фонда.
Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты отделения СФР по Псковской области в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.
Также напомним, что Социальный фонд России с 1 января 2025 года возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В этом году пенсии были повышены на 7,6%.
Кроме того, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то в дополнение к прибавке по индексации за 2026 год, в размер пенсии включают также все пропущенные за время его работы индексации.
Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).