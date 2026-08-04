Псковичам рассказали, почему планировать лечение зубов необходимо заранее

Лето — это время спонтанных поездок на дачу, внезапных лагерей и долгожданного семейного отдыха у моря. Однако стоматологи знают: именно июль и август — пик обращений с острой болью вдали от дома. Чтобы отпуск не превратился в квест по поиску дежурных врачей в чужом регионе, подготовку к нему стоит начинать заранее, рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.

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Почему дети «теряют» зубы летом?

Дача, бабушки и летние лагеря часто становятся зоной риска для детских зубов. Причин несколько:

Режим «все включено». Вне строгого родительского контроля перекусы заменяют полноценные приемы пищи. Печенье, соки, ягоды с сахаром и газировка атакуют эмаль круглосуточно.

Забытая щетка. В походных условиях или в суете лагерной жизни чистка зубов кажется детям лишней тратой времени перед дискотекой или рыбалкой. Бактериям хватает нескольких дней, чтобы запустить воспалительный процесс.

Скрытые проблемы. Если осенью или зимой кариес был пролечен поверхностно или остался незамеченным, летнее снижение иммунитета и изменение рациона провоцируют его стремительное развитие в пульпит.

Взрослые тоже в зоне риска

Родители планируют свой отпуск месяцами: покупают билеты, бронируют отели, оформляют страховки. Но забывают о главном ресурсе — собственном здоровье. Острая зубная боль из-за застарелого кариеса или воспаления десны способна сорвать поездку мечты.

Лечить зубы экстренно, в спешке перед вылетом — значит соглашаться на временные пломбы, которые могут выпасть через неделю после прилета, и испытывать колоссальный стресс.

Правило трех месяцев

Оптимальное время для подготовки к летнему сезону — за 2–3 месяца до предполагаемого отпуска. Этот срок необходим по двум причинам: Медицинская точность. Если врачу потребуется серьезное лечение (лечение каналов, установка коронки), ему нужно время на качественную работу без спешки. Кроме того, некоторые материалы требуют времени на усадку и адаптацию. Период адаптации. После сложного лечения зубов полости рта необходимо восстановиться. Нужно убедиться, что дискомфорт прошел еще дома, а не посреди экскурсии.

Чек-лист спокойного лета:

Семейный чекап. Записаться на профгигиену и осмотр всей семьей. Врач проверит старые пломбы и вылечит мелкие «дырочки», пока они не превратились в катастрофу. Дорожный набор. Необходимо собрать каждому персональную косметичку: паста, щетка (лучше взять запасную), нить и ополаскиватель. Для детей можно купить щетку с любимым героем — это повысит мотивацию. Диетический контроль. Нельзя, чтобы летние каникулы стали праздником сахара. Свежие фрукты лучше сладостей, а пить воду полезнее, чем пакетированные соки. Нужно стараться придерживаться привычного режима питания даже на отдыхе. Контроль чистки. Надо договориться с ребенком чистить зубы всегда — и перед сном в палатке, и утром в отеле. Летом гигиена требует удвоенного внимания.