Псковичам рассказали, почему планировать лечение зубов необходимо заранее

Лето — это время спонтанных поездок на дачу, внезапных лагерей и долгожданного семейного отдыха у моря. Однако стоматологи знают: именно июль и август — пик обращений с острой болью вдали от дома. Чтобы отпуск не превратился в квест по поиску дежурных врачей в чужом регионе, подготовку к нему стоит начинать заранее, рассказали Псковской Ленте Новостей в стоматологической поликлинике.
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Почему дети «теряют» зубы летом?
- Дача, бабушки и летние лагеря часто становятся зоной риска для детских зубов. Причин несколько:
- Режим «все включено». Вне строгого родительского контроля перекусы заменяют полноценные приемы пищи. Печенье, соки, ягоды с сахаром и газировка атакуют эмаль круглосуточно.
- Забытая щетка. В походных условиях или в суете лагерной жизни чистка зубов кажется детям лишней тратой времени перед дискотекой или рыбалкой. Бактериям хватает нескольких дней, чтобы запустить воспалительный процесс.
- Скрытые проблемы. Если осенью или зимой кариес был пролечен поверхностно или остался незамеченным, летнее снижение иммунитета и изменение рациона провоцируют его стремительное развитие в пульпит.
Взрослые тоже в зоне риска
Родители планируют свой отпуск месяцами: покупают билеты, бронируют отели, оформляют страховки. Но забывают о главном ресурсе — собственном здоровье. Острая зубная боль из-за застарелого кариеса или воспаления десны способна сорвать поездку мечты.
Лечить зубы экстренно, в спешке перед вылетом — значит соглашаться на временные пломбы, которые могут выпасть через неделю после прилета, и испытывать колоссальный стресс.
Правило трех месяцев
- Оптимальное время для подготовки к летнему сезону — за 2–3 месяца до предполагаемого отпуска. Этот срок необходим по двум причинам:
- Медицинская точность. Если врачу потребуется серьезное лечение (лечение каналов, установка коронки), ему нужно время на качественную работу без спешки. Кроме того, некоторые материалы требуют времени на усадку и адаптацию.
- Период адаптации. После сложного лечения зубов полости рта необходимо восстановиться. Нужно убедиться, что дискомфорт прошел еще дома, а не посреди экскурсии.
Чек-лист спокойного лета:
- Семейный чекап. Записаться на профгигиену и осмотр всей семьей. Врач проверит старые пломбы и вылечит мелкие «дырочки», пока они не превратились в катастрофу.
- Дорожный набор. Необходимо собрать каждому персональную косметичку: паста, щетка (лучше взять запасную), нить и ополаскиватель. Для детей можно купить щетку с любимым героем — это повысит мотивацию.
- Диетический контроль. Нельзя, чтобы летние каникулы стали праздником сахара. Свежие фрукты лучше сладостей, а пить воду полезнее, чем пакетированные соки. Нужно стараться придерживаться привычного режима питания даже на отдыхе.
- Контроль чистки. Надо договориться с ребенком чистить зубы всегда — и перед сном в палатке, и утром в отеле. Летом гигиена требует удвоенного внимания.