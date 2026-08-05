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Биолог объяснил, переносят ли большие комары малярию

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Большие комары, которые появляются в России во второй половине лета, в действительности не переносят малярию и не представляют угрозы для человека, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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«Во второй половине лета к нам на окна регулярно прилетают очень большие комары. Люди часто их пугаются, сразу начинают в панике кричать, что это малярийный комар. Но первое и самое важное уточнение - это никакие не малярийные комары, а комары-долгоножки, составляющие отдельное семейство», - сказал Марьинский.

Биолог добавил, что комары-долгоножки безобидны для человека. Несмотря на крупный размер и внешнее сходство с малярийными комарами, взрослые особи либо пьют цветочный нектар, либо используют вещества, накопленные личинкой при развитии. Их ротовой аппарат не позволяет им ни укусить человека, ни причинить ему иные повреждения, пишут РИА Новости.

«Поэтому, если вдруг вы увидели, что у вас в квартире или в доме о стекло бьется очень большой комар, не стоит его пугаться - можно помочь ему вылететь на улицу», - посоветовал специалист.

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