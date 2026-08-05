Пляж благоустраивают на берегу озера Невельское

Пляжную зону на берегу озера Невельское благоустраивают силами общественников и волонтеров в Невельском муниципальном округе. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский по итогам рабочего выезда в муниципалитет.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«На прошлой неделе здесь прошла большая уборка, объединившая активистов из Невеля, Себежа и Великих Лук. Сегодня работы продолжаются, и особенно приятно видеть, как много активистов и молодежи включились в общее дело», — написал парламентарий в Мах.

Депутат Собрания депутатов Невельского муниципального округа, куратор местного отделения фонда «Земляки» Марина Быстрова отметила, что инициативу поддерживают жители разных возрастов, спортсмены, общественные организации, а также молодогвардейцы и активисты «Единой России». Вместе с директором информационного центра «Себеж-Ресурс» Дарьей Козьяковой они не только помогают в организации, но и сами принимают участие в работах.

«Сегодня к благоустройству присоединились и участники "Вахты Памяти". Очень ценно, что молодые люди, приехавшие сохранять историческую память, находят время и силы для еще одного полезного дела», — подчеркнул Александр Козловский.

Среди помощников — юный футболист Максим Галахов. Он активно участвует в благоустройстве территории, а сегодня великолукские активисты при поддержке спортивного сообщества Великих Лук передали ему футбольный мяч и перчатки, о которых он просил.

Большие планы есть и у местных волейболистов. Активисты намерены создать ТОС, чтобы продолжить благоустройство пляжной зоны и развивать здесь спортивную инфраструктуру.