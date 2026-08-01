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Открылась молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа»

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1 августа открылась молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа». Об этом пишет глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«В этом году, по оценке организаторов, в Вахте Памяти планируют принять участие более 350 человек. Это огромная команда единомышленников, объединённых одной целью: вернуть имена павшим героям и сохранить правду о войне для будущих поколений», - пишет Олег Майоров.
 

Невельская земля объединила ребят и взрослых из нескольких уголков страны: Москвы и Санкт-Петербурга;
Республик Коми и Татарстан; Псковской, Смоленской, Саратовской, Кемеровской областей, а также из Республики Беларусь.

Они будут жить в полевых условиях, работать, невзирая на погоду, усталость и комаров, чтобы поднять останки бойцов, прочитать истлевшие солдатские медальоны, найти личные вещи, которые помогут пролить свет на судьбу безымянного героя, рассказал Олег Майоров. 

«От лица всех жителей Невельского района я хочу сказать огромное спасибо каждому участнику поискового движения за ваш труд, за вашу веру и за ваше неравнодушие. Ваша работа возвращает из небытия наших защитников, позволяя их потомкам поклониться их могилам и узнать историю своей семьи», - поблагодарил глава округа.
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Майоров Олег Евгеньевич

Майоров Олег Евгеньевич

Глава Невельского муниципального округа Псковской области

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