1 августа открылась молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа». Об этом пишет глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в соцсети «ВКонтакте».
Фото и видео: Олег Майоров / «ВКонтакте»
Невельская земля объединила ребят и взрослых из нескольких уголков страны: Москвы и Санкт-Петербурга;
Республик Коми и Татарстан; Псковской, Смоленской, Саратовской, Кемеровской областей, а также из Республики Беларусь.
Они будут жить в полевых условиях, работать, невзирая на погоду, усталость и комаров, чтобы поднять останки бойцов, прочитать истлевшие солдатские медальоны, найти личные вещи, которые помогут пролить свет на судьбу безымянного героя, рассказал Олег Майоров.
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