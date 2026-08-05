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125-летие Локни отметят 22 августа

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Локня отметит 125-летие 22 августа, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем канале в Мах. 

Афиша: Иван Белугин / Мах

«В этом году День посёлка станет по-настоящему особенным: нашей Локне исполняется 125 лет. Приглашаю всех жителей и гостей округа провести этот юбилейный день вместе — тепло, душевно и по-семейному. Праздничная атмосфера уже чувствуется», - пишет Иван Белугин. 

Многие ждут традиционный межмуниципальный турнир по футболу. Глава округа отметил, что несмотря на ремонт стадиона «Колос» соревнования обязательно состоятся.

На празднике развернётся выставка-продажа работ местных мастеров декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы, где каждый сможет попробовать свои силы в рукоделии.

«Впервые мы проведём выставку цветочных композиций «Симфония цветов» и фестиваль пирога, посвящённый Году единства народов России. Присоединиться может каждый! Готовьте яркие букеты и необычные композиции, вспоминайте любимые семейные рецепты и пеките самые вкусные пироги», - призвал Иван Белугин.

Насыщенной будет и культурная программа. В Локню приедут гости из Москвы — певица, художественный руководитель Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова и гитарист Евгений Быков. Вместе со зрителями они исполнят песни Геннадия Гладкова, Владимира Дашкевича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и других легендарных авторов.

Продолжит праздник концерт с участием лауреатов международных вокальных конкурсов. Среди артистов — студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Анна Яковлева.

«Программа ещё формируется, поэтому без приятных сюрпризов точно не обойдётся!» - подчеркнул глава округа.
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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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