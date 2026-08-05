125-летие Локни отметят 22 августа

Локня отметит 125-летие 22 августа, сообщил глава Локнянского округа Иван Белугин в своем канале в Мах.
Афиша: Иван Белугин / Мах
Многие ждут традиционный межмуниципальный турнир по футболу. Глава округа отметил, что несмотря на ремонт стадиона «Колос» соревнования обязательно состоятся.
На празднике развернётся выставка-продажа работ местных мастеров декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы, где каждый сможет попробовать свои силы в рукоделии.
Насыщенной будет и культурная программа. В Локню приедут гости из Москвы — певица, художественный руководитель Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова и гитарист Евгений Быков. Вместе со зрителями они исполнят песни Геннадия Гладкова, Владимира Дашкевича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и других легендарных авторов.
Продолжит праздник концерт с участием лауреатов международных вокальных конкурсов. Среди артистов — студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Анна Яковлева.
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