Подписан контракт на капитальное обновление стадиона «Колос» в Локне

На капитальное обновление стадиона «Колос» в Локне подписан договор с подрядчиком. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в Мах.

Фото: Иван Белугин / Telegram

«Новую рабочую неделю открываю отличными новостями! Подписан контракт на капитальное обновление стадиона "Колос". Это долгожданное событие для спортсменов, школьников, любителей активного образа жизни и всех жителей округа», - сообщил глава.

Уже в ближайшее время подрядчик приступит к работам. До конца сентября на стадионе появятся современные резиновые беговые дорожки, волейбольная площадка с резиновым покрытием, установят четыре мачты освещения.

«Полностью преобразятся и подтрибунные помещения — здесь проведут водопровод, оборудуют септик и выполнят необходимый ремонт. Предусмотрен ряд других работ и закупка нового спортивного оборудования. Партийный проект "Единой России" "Выбор сильных", направленный на развитие массового спорта, позволяет проводить такие масштабные перемены. Уверен, что обновлённый "Колос" станет настоящим центром спорта и активного отдыха для жителей всех возрастов! Благодарю правительство региона и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за содействие в этом важном направлении», - добавил Иван Белугин.

Ранее был произведен частичный ремонт на стадионе в рамках инициативного проекта.

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

