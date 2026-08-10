58% жителей СЗФО одобряют контент от ИИ — опрос

В Северо-Западном федеральном округе больше половины респондентов относятся к творческим произведениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, полностью или скорее положительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в книжном сервисе Литрес, подводя итоги онлайн-опроса*. Одновременно аналитики фиксируют рост спроса на контент, созданный digital-авторами с применением ИИ: в январе – июле 2026 года продажи таких книг выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изображение создано нейросетью

Больше половины жителей округа (58%) относятся к творческим произведениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, полностью или скорее положительно. В их число входят 29% оптимистично настроенных респондентов, которые считают нейросети новым этапом развития творчества.

Практически половина респондентов (48%) оценят выше произведение, созданное человеком, и готовы заплатить больше, чем за ИИ-аналог. Не готовы переплачивать за контент, созданный человеком, 34% участников исследования.

Литрес также проанализировал спрос на контент, созданный digital-авторами с применением искусственного интеллекта. Для анализа были отобраны 100 авторов с наибольшим количеством публикаций за последние полгода (не менее 150 книг без учёта черновиков – публикации контента по главам). В январе–июле 2026 года выручка от продаж их произведений выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 5 млн рублей.

Растёт и спрос на книги, озвученные с помощью ИИ. В первом полугодии 2026 года выручка от их продаж увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 22 млн рублей (по всем моделям монетизации).

Онлайн-опрос (CAWI) проводился в июле текущего года, выборка – более 1 100 респондентов старше 18 лет. Книжный сервис Литрес и агентство маркетинговых и социологических исследований Magram MR опросили более 1 100 россиян об их отношении к книгам, музыке, фильмам и изображениям, полностью или частично созданным с помощью искусственного интеллекта.