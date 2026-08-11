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Биолог рассказала, как часто нужно менять подушку для сна

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Подушку для сна следует менять каждые полтора-два года, так как старые изделия накапливают бактерии и грибки, порекомендовала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Изображение создано нейросетью

«Рекомендуется менять подушку примерно каждые полтора-два года. Некоторые виды наполнителя, например из пуха и пера, могут служить до трех лет при правильном уходе, а ортопедические - два-три года, в зависимости от качества и использования. Старая подушка накапливает пыль, кожные клетки, бактерии и грибки, что может вызывать аллергии и ухудшать качество сна», - сказала Лялина.

По словам биолога, старая подушка теряет форму и не обеспечивает должную поддержку, что может привести к боли в шее и спине, а также нарушениям сна.

Лялина отметила, что срок службы подушек зависит от материала, ухода, частоты использования и индивидуальных особенностей человека, таких как склонность к потоотделению и наличие аллергии, пишет РИА Новости.

«Если вы видите, что подушка имеет мелкие комки или провалы, стала слишком жесткой или мягкой, то пора ее менять. Если после сна вы испытываете боли в шее и голове, также лучше заменить ее. Возникновение аллергических реакций по утрам, появление неприятного запаха, который не уходит после стирки, - еще один повод приобрести новое изделие. Своевременная замена помогает сохранить здоровье и качество сна», - заключила Лялина.
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