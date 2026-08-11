До +21 градуса и дожди прогнозируются на территории Псковской области 12 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западных направлений скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью ожидается от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется от +16 до +21 градуса.

В Пскове ожидаются кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +18 до +20 градусов.

Атмосферное давление низкое.