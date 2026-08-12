Зачем островской больнице автобусы-шаттлы, рассказал главврач

Зачем Островской межрайонной больнице автобусы-шаттлы, рассказал главный врач учреждения Гайк Хачатрян в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас самое большое расстояние до главного учреждения 130 километров - это ФАП. Логистика выстроена таким образом: у нас каждый день до головного учреждения от филиалов есть бесплатный автобус. Из Пыталово - 17 мест, он возит два раза - в 6.45 и в 10:00. Второе направление - Красногородск через Опочку. Мы недавно получили от губернатора ключи от нового шаттла, как раз он пойдет на это направление, в нем тоже 17 мест, на следующей неделе он должен заработать. Третье направление - это Новоржев через Пушкинские Горы. Он также ходит ежедневно, бесплатно», - сказал Гайк Хачатрян.