Жители Псковской области с инвалидностью могут пройти обучающий курс по ИИ

МТС совместно с MWS AI запускает обучающую программу по работе с нейросетями с нуля «Каждый включен». Этот онлайн-курс адаптирован для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Участники освоят основы нейросетей и других ИИ-инструментов, научатся применять их в работе с текстом и коммуникациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Обучение начнётся 1 сентября и продлится семь недель. Регистрация доступна до 21 августа. Онлайн-уроки переведены на русский жестовый язык, платформа и материалы совместимы с программой, которая озвучивает текст и элементы интерфейса для незрячих и слабовидящих людей, поддерживают навигацию с клавиатуры и достаточный контраст, все видео сопровождаются субтитрами и адаптированной графикой, а онлайн-встречи – переводом на русский жестовый язык.

ИИ-компетенции позволят получить или укрепить навыки поиска и анализа информации, создания визуального контента, автоматизации рабочих процессов и подготовки карьерных материалов. Для создания курса МТС привлекла к работе экспертов по теме инклюзии, включая Всероссийское общество глухих, которое помогло в адаптации материалов для целевых групп.

После регистрации участники получат доступ к базовому треку – 25 видеоурокам, тестам и практическим заданиям в формате семи еженедельных модулей. Участниками «Каждый включен» станут не менее 500 зарегистрированных пользователей. Для 30 лучших участников МТС организует практический трек по работе с кейсами технологических компаний по трем направлениям – клиентским коммуникациям, автоматизации и цифровым сервисам, а также аналитике и работе с информацией. На всех этапах для обучающихся будет обеспечено сопровождение и поддержка – через куратора и единый информационный канал. Проект завершится итоговой встречей, в рамках которой финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь, сертификаты и возможность дальнейшего карьерного взаимодействия с компанией. Для регионов же будет организована онлайн-трансляция мероприятия.