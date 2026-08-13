Николай Козловский: Общественные советники стали уникальным связующим звеном между властью и жителями

В Великих Луках состоялась очередная встреча главы города Николая Козловского с общественными советниками. Как рассказал Николай Козловский в соцсети «ВКонтакте», встреча прошла в формате открытого и делового диалога. Участники обсудили вопросы, которые волнуют жителей, результаты работы за текущий период, перспективы развития города и задачи, которые предстоит решать совместно.

Фотографии: Александр Воробьёв

«Сегодня институт общественных советников стал уникальным связующим звеном между городской властью и жителями города Великие Луки. Вы не только произносите наказы, ставите вопросы, проблемы, но и зачастую подсказываете, как их решить, и главное — находясь на местах, определяете, в какие временные рамки нужно решить вопросы, есть ли срочность или можно сделать это в плановом периоде», — отметил Николай Козловский.

Особое внимание глава города уделил взаимодействию общественных советников с территориальными общественными самоуправлениями. Совместная работа позволяет ТОСам участвовать в конкурсах проектов и привлекать дополнительные средства на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.

В декабре 2026 года исполнится 10 лет со дня основания института общественных советников главы города Великие Луки. Первые обсуждения его создания начались еще в 2012 году, а в 2016 году было принято решение о формировании института.

За прошедшие годы советниками переданы тысячи обращений, вопросов и наказов жителей. Около 85% из них уже решены. Часть вопросов находится в работе, некоторые требуют дополнительного финансирования.

Как подчеркнул Николай Козловский, деятельность общественных советников сегодня выходит далеко за рамки решения локальных вопросов. Обращения жителей затрагивают развитие экономики и промышленности, социальной сферы, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры.

Глава города также рассказал об основных результатах социально-экономического развития Великих Лук.

За последние годы в городе реализован ряд крупных проектов в сфере образования. Построены две новые школы, в том числе образовательный инженерно-экономический лицей. Проведены капитальные ремонты школ №1, №17, педагогического лицея. Завершается капитальный ремонт школы №7. Значительные работы проведены и в дошкольных учреждениях.

Продолжается развитие культурной инфраструктуры. Капитально отремонтированы Великолукский драматический театр, детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского, детская художественная школа имени А. А. Большакова. Ведется капитальный ремонт краеведческого музея.

Отдельно Николай Козловский отметил спортивные достижения Великих Лук. Город сохраняет статус одного из ведущих спортивных центров региона. Только в 2026 году в Великих Луках уже проведено 124 спортивных мероприятия, участниками которых стали более 8 тысяч спортсменов.

Важное направление работы — модернизация коммунальной инфраструктуры. В городе проведены реконструкция и техническое перевооружение объектов МП «Водоканал», продолжается капитальный ремонт кольцевого водовода. Реализуются проекты в сфере теплоснабжения.

Говоря о перспективах, глава города обозначил ряд крупных задач. Среди них — строительство дополнительного моста через реку Ловать, который позволит вывести транзитный грузовой транспорт за пределы центральной части города, капитальный ремонт проспекта Ленина и строительство нового путепровода, который свяжет улицу Малышева с проспектом Гагарина. Также необходимо продолжать капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений культуры и спорта.

Отдельный блок встречи был посвящен благоустройству и ремонту городской инфраструктуры.

Первый заместитель главы администрации города Виктор Каменский проинформировал общественных советников о ходе выполнения плана ремонтных работ во дворах, на дорогах и тротуарах.

В 2026 году запланирован ремонт 22 дворовых территорий и трех проездов. На сегодняшний день работы в полном объеме выполнены на 13 дворовых территориях. На оставшихся объектах работы планируется завершить до конца октября.

Продолжается ремонт автомобильных дорог и тротуаров. В рамках заключенных муниципальных контрактов уже выполнен значительный объем работ на улицах и проспектах города. В текущем году также планируется ремонт пяти участков автомобильных дорог за счет лимитов 2027 года.

Отдельное внимание уделяется проектам территориальных общественных самоуправлений. По итогам регионального конкурса проектов ТОСов в 2026 году победителями признаны 17 проектов.

В рамках девяти проектов будут построены новые линии уличного освещения, еще четыре проекта предусматривают благоустройство пешеходных мостиков через Коломенку и Лазавицу. По четырем проектам установят современные игровые и спортивные элементы на придомовых территориях.

Кроме того, победителем инициативного проекта стал ТОС «Восточный» с проектом по устройству дренажной системы дома №22 на улице М. Кузьмина.

Одной из наиболее актуальных тем встречи стало здравоохранение. Общественные советники задали вопросы о работе поликлиники №2, процедурных кабинетов и порядке приема узких специалистов. Подробные разъяснения дали главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и его заместитель по филиалу в Великих Луках Денис Цветков.

В частности, было отмечено, что процедурный кабинет поликлиники №2 продолжает работать в штатном режиме. Пациенты получают назначенные врачами инъекции. При необходимости проведения курсового лечения, в том числе внутривенных вливаний и капельниц, пациент направляется в дневной стационар поликлиники №1.

На встрече также обсудили вопросы хозяйственного блока и другие обращения, поступающие от жителей через общественных советников.

Подводя итоги, участники отметили, что десять лет работы института общественных советников подтвердили его востребованность. Постоянный диалог жителей, общественных советников, депутатов и администрации позволяет оперативно выявлять проблемы, определять приоритеты и переводить обращения граждан в конкретные задачи, решения которых напрямую влияют на развитие Великих Лук и качество жизни горожан, заключил Николай Козловский.