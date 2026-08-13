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Острые вопросы о системе здравоохранения прозвучали на встрече с общественными советниками главы города Великие Луки

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Традиционная встреча общественных советников главы города Великие Луки с главой города Николаем Козловским состоялась в зале Дома культуры Ленинского комсомола. В мероприятии приняли участие более ста общественных советников - представителей разных микрорайонов и общественных объединений города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Александр Воробьев

Такой формат общения стал традиционным для Николая Козловского. Стоит отметить, что институт общественных советников главы города - уникальный для Псковской области пример прямого диалога между властью и жителями. Именно здесь вопросы, которые волнуют великолучан, можно задать напрямую и получить на них ответ от ответственных специалистов.

Встреча традиционно состояла из нескольких частей. Сначала глава рассказал об основных направлениях развития Великих Лук, текущей работе и задачах, которые стоят перед городом. Затем первый заместитель главы администрации города Виктор Каменский проинформировал общественных советников о выполненных работах и планах в сфере благоустройства.

Но, как всегда, самым содержательным стал блок вопросов и ответов.

В этот раз значительная часть разговора была посвящена системе здравоохранения. В последнее время именно эта тема вызывает в городе много вопросов и обсуждений. 

На вопросы великолучан ответили главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и заместитель главного врача по Великолукскому филиалу Денис Цветков.

Общественных советников интересовали перспективы работы поликлиники №2, работа процедурных кабинетов, приём узких специалистов, кадровая ситуация, организация работы медицинских учреждений и вопросы общения медицинских работников с пациентами.

Разговор получился настоящим диалогом. Великолучане не только задавали вопросы, но и вступали в дискуссию, приводили конкретные примеры, спорили и уточняли полученные ответы. 

Евгений Панферов подробно разъяснял ситуацию и отвечал на наиболее острые вопросы. После завершения общей встречи главный врач и Денис Цветков также остались для личного общения с общественными советниками. Желающие смогли задать вопросы уже в индивидуальном формате и обсудить конкретные ситуации.

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По итогам встречи можно сделать несколько важных выводов.

Поликлиника №2 в Северном микрорайоне закрываться не будет.

Процедурные кабинеты продолжают работать. При этом порядок их работы изменился: процедуры проводятся при наличии соответствующих лекарственных препаратов, приобретённых больницей, и назначения врача больницы.

Отдельно был затронут кадровый вопрос. Как было отмечено в ходе встречи, медицинских работников не увольняют без оснований: прекращение трудовых отношений происходит либо при наличии предусмотренных законом оснований, либо по инициативе самого сотрудника.

Разумеется, один разговор не может снять все вопросы, которые сегодня существуют в сфере здравоохранения. И на некоторые из них пока нет окончательных ответов. Но главное, что показала встреча, - к диалогу все стороны готовы. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, есть ситуации, которые необходимо решать на практике. Но возможность открыто говорить о проблемах, задавать неудобные вопросы и получать разъяснения непосредственно от руководителей системы здравоохранения — важная часть такого диалога. Именно для этого и существует институт общественных советников главы города - чтобы проблемы жителей не оставались без внимания, а разговор о городе и его будущем был прямым, честным и предметным. 

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Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

Панферов Евгений Сергеевич

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

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